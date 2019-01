Ko popustijo zavore: Džeko pljunil sodnika!

O četrtfinalni tekmi italijanskega pokala med Fiorentino in Romo se bo še dolgo govorilo, pa ne zaradi visoke zmage domačinov, ki so goste iz Rima nadigrali s kar 7 : 1, ampak zaradi 'neokusne' poteze Edina Džeka. Bosanski napadalec je namreč v 72. minuti pljunil proti glavnemu sodniku Gianluci Manganiellu, si prislužil rdeči karton in sprožil val ogorčenja med nogometnimi privrženci.