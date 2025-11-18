'Ko bo čas, bom stopil pred javnost in povedal svoje misli'

Na uspavanki v Solni so bili Slovenci večino časa konkretnejši in nevarnejši, kar so v 64. minuti ob zadetku Timija Maxa Elšnika tudi unovčili. A v izdihljajih drugega polčasa niso uspeli zadržati pritiska Švedov in ti so v 87. minuti prišli do izenačenja, končni izid 1:1 je postavil Gustav Lundgren.
Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je bil kljub temu, da so vnovič ostali brez zmage, zadovoljen s pristopom svojih fantov.
"Jasno je, da ko se ob koncu kvalifikacij srečata dve razočarani ekipi, spektakla ne moreš pričakovati. Smo pa s pripravo, pristopom in odnosom odigrali korektno tekmo. Škoda, da nismo zdržali še par minut," je razmišljal po koncu tekme.
Kekovi varovanci so bili že od vsega začetka daleč od uvrstitve na mundial prihodnje leto. Prvič po letu 1998 se je zgodilo, da je slovenska reprezentanca v kvalifikacijah za SP ostala celo brez zmage. Tudi selektor ne skriva razočaranja nad izkupičkom, obenem pa o svoji prihodnosti na klopi Slovenije še ni želel govoriti.
"Kvalifikacij je konec, cilj je bil uvrstitev na SP, zato jih lahko ocenimo kot neuspešne. Zdaj je treba videti, kaj in kako naprej. So pa fantje korektno opravili svoje delo na tej tekmi, jaz pa sem se počutil kot selektor, ki hoče zmagati, ki je imel ogromno dela, da je s strokovnim štabom po sobotnem razočaranju in porazu proti Kosovu pripravil igralce na to tekmo. Zato sem zdaj po obilici dela prazen. Čeprav se mi izteka pogodba, je bila pri meni v ospredju le današnja tekma, bom pa, ko bo čas, stopil pred javnost in povedal svoje misli," je sklenil Kek.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.