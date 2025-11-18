'Ko bo čas, bom stopil pred javnost in povedal svoje misli'

Slovenska nogometna reprezentanca je prvič po letu 1998 kvalifikacije za svetovno prvenstvo sklenila brez zmage. Vknjižila je dva poraza in štiri remije, zadnjega v švedski Solni, ko je z 1:1 remizirala z domačo zasedbo. Z izkupičkom kvalifikacij ni bil zadovoljen niti selektor Matjaž Kek, ki pa o svoji prihodnosti na slovenski klopi (še) ni želel razpravljati.

Statistika tekme med Švedsko in Slovenijo FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na uspavanki v Solni so bili Slovenci večino časa konkretnejši in nevarnejši, kar so v 64. minuti ob zadetku Timija Maxa Elšnika tudi unovčili. A v izdihljajih drugega polčasa niso uspeli zadržati pritiska Švedov in ti so v 87. minuti prišli do izenačenja, končni izid 1:1 je postavil Gustav Lundgren.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je bil kljub temu, da so vnovič ostali brez zmage, zadovoljen s pristopom svojih fantov. "Jasno je, da ko se ob koncu kvalifikacij srečata dve razočarani ekipi, spektakla ne moreš pričakovati. Smo pa s pripravo, pristopom in odnosom odigrali korektno tekmo. Škoda, da nismo zdržali še par minut," je razmišljal po koncu tekme.

Matjaž Kek FOTO: Profimedia icon-expand

Kekovi varovanci so bili že od vsega začetka daleč od uvrstitve na mundial prihodnje leto. Prvič po letu 1998 se je zgodilo, da je slovenska reprezentanca v kvalifikacijah za SP ostala celo brez zmage. Tudi selektor ne skriva razočaranja nad izkupičkom, obenem pa o svoji prihodnosti na klopi Slovenije še ni želel govoriti.