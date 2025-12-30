Adam Gnezda Čerin je v Atenah že več kot tri leta. Lani je podaljšal pogodbo s Panathinaikosom, ki je ta hip šele na šestem mestu grške superlige in ki je v tej sezoni zamenjal že tri trenerje. Zdaj, ko ga s klopi vodi legendarni Rafa Benitez, ima vezist Slovenije jasne želje za nadaljevanje sezone.
'Ko bo prišel novi selektor, je pomembno, da zadrži energijo v reprezentanci'
"Ko bo prišel novi selektor, je pomembno, da zadrži energijo v reprezentanci," pravi reprezentančni vezist in član Panathinaikosa Adam Gnezda Čerin. Vezist slovenske izbrane vrste se je danes vrnil v Atene, kjer bo nadaljeval sezono pod taktirko slavnega stratega Rafe Beniteza. 26-letnik iz Idrije se je v pogovoru z nami dotaknil tudi drugega mandata Matjaža Keka in prihodnosti v dresu z državnim grbom.
