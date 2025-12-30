'Ko bo prišel novi selektor, je pomembno, da zadrži energijo v reprezentanci'

Morski psi se pogovarjajo o prehrani, ki so jo zaužili v preteklih dneh. "Pred nekaj dnevi sem požrl Američana, pa sem potem cel dan bruhal hamburgerje!" je rekel prvi. "Jaz sem pa pojedel Rusa in sem cel dan bruhal vodko," je povedal drugi morski pes. "Jaz sem šele nastradal!" se je oglasil tretji. "Pojedel sem blondinko, pa se dva dni nisem mogel potopiti pod vodo!"