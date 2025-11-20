'Ko bosta Kosovo in Albanija ena država, bomo šli na vsak nogometni mundial'

Reprezentanci Kosova in Albanije imata priložnost, da si preko dodatnih kvalifikacij zagotovita zgodovinski nastop na svetovnem prvenstvu, v obeh državah pa zaradi tega vlada precejšnje navdušenje.
Poslanec v kosovskem parlamentu in nekdanji selektor reprezentance Kosova Bylbyl Sokoli je šel še korak dlje in izjavil, da bosta Kosovo in Albanija prej ali slej združena ter da bo ta narodna ekipa stalna udeleženka velikih tekmovanj. "Če bi bili ena država, bi se uvrstili na vsako svetovno prvenstvo. Do združitve bo prišlo prej ali slej," je povedal Sokoli, ki je poslanec v parlamentu od aprila. "Združeni Albanci in Kosovci bi igrali na vsakem mundialu," je še poudaril nekdanji selektor reprezentance reprezentance Kosova.
Kljub politični karieri 66-letni Sokoli ni opustil trenerske, trenutno je na klopi Drenice, ki nastopa v tamkajšnji prvi ligi. Kot trener Prištine je osvojil po dva naslova državnega prvaka in pokala, nekoč pa je bil tudi selektor Kosova. To funkcijo je opravljal med letoma 2002 in 2005, celo desetletje preden je Kosovo postalo članica Uefe in Fife.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.