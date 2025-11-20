Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Ko bosta Kosovo in Albanija ena država, bomo šli na vsak nogometni mundial'

Tirana, 20. 11. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
6

Prav lahko se zgodi, da bosta na naslednjem SP, ki ga bo do prihodnje leto v Severni Ameriki, nastopili tako Albanija, kot tudi Kosovo. Za obe sosedski državi bi bil to sploh prvi nastop na nogometnem mundialu. A do preboja na SP morata opraviti z dodatnimi kvalifikacijami. Nekdanji selektor Kosovcev Bylbyl Sokoli je ob splošni evforiji v tem delu regije šel še korak dlje ... "Če se bosta, oziroma bolje rečeno, ko se bosta Albanija in Kosovo združili, bomo nastopili na vsakem velikem tekmovanju."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reprezentanci Kosova in Albanije imata priložnost, da si preko dodatnih kvalifikacij zagotovita zgodovinski nastop na svetovnem prvenstvu, v obeh državah pa zaradi tega vlada precejšnje navdušenje.

Kosovo je pred slabim tednom osvojilo Stožice.
Kosovo je pred slabim tednom osvojilo Stožice. FOTO: Damjan Žibert

Poslanec v kosovskem parlamentu in nekdanji selektor reprezentance Kosova Bylbyl Sokoli je šel še korak dlje in izjavil, da bosta Kosovo in Albanija prej ali slej združena ter da bo ta narodna ekipa stalna udeleženka velikih tekmovanj. "Če bi bili ena država, bi se uvrstili na vsako svetovno prvenstvo. Do združitve bo prišlo prej ali slej," je povedal Sokoli, ki je poslanec v parlamentu od aprila. "Združeni Albanci in Kosovci bi igrali na vsakem mundialu," je še poudaril nekdanji selektor reprezentance reprezentance Kosova.

Preberi še Xhaka izžvižgan na Kosovu: Boli, tega tukaj doma nisem pričakoval

Kljub politični karieri 66-letni Sokoli ni opustil trenerske, trenutno je na klopi Drenice, ki nastopa v tamkajšnji prvi ligi. Kot trener Prištine je osvojil po dva naslova državnega prvaka in pokala, nekoč pa je bil tudi selektor Kosova. To funkcijo je opravljal med letoma 2002 in 2005, celo desetletje preden je Kosovo postalo članica Uefe in Fife. 

nogomet kosovo albanija
Naslednji članek

'Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko slavimo v Mariboru'

Naslednji članek

'United je plačal preveč za Šeška, od njega ne pričakujem veliko'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kmecka logika
20. 11. 2025 11.17
+2
Hahahahh no pocasi se odvija klobcic resnice o veliki albaniji...
ODGOVORI
2 0
Cupko
20. 11. 2025 11.14
+1
To so le pobožne želje. Združitve sigurno ne bo
ODGOVORI
1 0
Nidani
20. 11. 2025 11.15
+0
A to si šlogal?
ODGOVORI
1 1
Kolllerik
20. 11. 2025 11.18
Videl je v zosu, na podnu od šalce kave....
ODGOVORI
0 0
tincoop
20. 11. 2025 11.03
+2
Korupcija vas bo od znotraj požrla... ne bo napredka.
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
20. 11. 2025 10.46
Se bodo dvignili kot albatrosi iz pepela
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363