Ko greš sam proti golu in na zelenico prileti še ena žoga ...

V derbiju 14. kroga nizozemskega državnega prvenstva sta se na mitskem stadionu De Kuip pomerila domači Feyenoord in vodilni PSV iz Eindhovna. Zmage z 2 : 1 pa so se na dokaj kontroverzen način razveselili domačini. Gostje so imeli namreč v 79. minuti izjemno priložnost, da bi izenačili. Steven Bergwijn je stekel sam proti golu Rotterdamčanov, ko je eden od domačih navijačev vrgel še eno žogo na igrišče. Sodnik je nemudoma prekinil tekmo, čeprav so imeli gostje žogo še naprej v posesti in to znotraj kazenskega prostora domačinov. Več v spodaj pripetem videu.