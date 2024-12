Sinjemodri doma le do točke, Fulham po preobratu ugnal Chelsea

J.B., A.M., S.V.

Tradicionalni "Boxing day" se je na Otoku začel z obračunom Manchester Cityja in Evertona, ki sta se razšla z izidom 1:1. Chelsea je doma na tekmi proti Fulhamu vodil do 82. minute, gostje pa so nato z dvema zadetkoma prišli do zmage z 1:2. Nottingham je z minimalno zmago proti Tottenhamu (1:0) skočil na tretje mesto.

City ne najde izhoda iz krize Katastrofalna forma Manchester Cityja se nadaljuje. Varovanci Pepa Guardiole so na zadnjih osmih prvenstvenih tekmah slavili le enkrat, dan po božiču pa svojim navijačem niso uspeli pripraviti darila v obliki treh točk proti sicer zelo bledemu Evertonu. Meščani so na Etihadu dobro začeli. Najprej je Joško Gvardiol z glavo stresel vratnico, v 13. minuti pa je Bernardo Silva tudi s pomočjo sreče, saj se je žoga odbila od enega od branilcev Evertona, le premagal Jordana Pickforda. Tudi po prvem golu je imel City terensko premoč, a je ni znal kronati z novim zadetkom. Kazen je prišla v 36. minuti po slabem izbijanju Manuela Akanjija, ko je mojstrsko na daljšo vratnico meril Iliman Ndiaye. Vratar Stefan Ortega je bil povsem brez moči.

Pri izidu 1:1 je ostalo do konca polčasa. V drugem je Guardiolova četa pričakovano vse moči usmerila v lovljenje novega vodstva. Najbližje mu je bila v 53. minuti, ko je Savinho priigral enajstmetrovko. Izvedel jo je Erling Haaland, a je Pickford prebral njegovo namero. Po obrambi je Haaland sicer prišel do popravnega izpita in z glavo zadel v nebranjeni del mreže, a je bil v trenutku podaje Savinha v prepovedanem položaju, tako da se izid ni spremenil. V zaključnih minutah so imeli domači še nekaj polpriložnosti, a je Pickford brez večjih težav ostal pri enem prejetem zadetku. Na drugi strani se je karamelam povsem ob koncu sodniškega dodatka ponudila sijajna priložnost v protinapadu štirih proti dvema, a Everton tega ni izkoristil. Chelsea po remiju z Evertonom vpisal še poraz

Londonski obračun ekip, katerih stadiona sta oddaljena zgolj dobra dva kilometra, se je pričel nekoliko bolj zadržano. Gledalci na Stamford Bridgeu so morali na prvo resnejšo priložnost čakati do 16. minute, ko so videli tudi prvi zadetek. Po individualni akciji in strelom med nogama Isse Diopa je za vodstvo Chelseaja poskrbel Cole Palmer. 22-letni zvezdnik modrih je v letu 2024, kar se tiče nogometašev, ki si kruh služijo v Premier ligi, sodeloval pri največjem številu zadetkov (39).

Kmalu zatem si je veliko napako privoščil Bernd Leno, znova je zapretil Palmer, toda nemški vratar je uspel popraviti svoj spodrsljaj. Na drugi strani je za prvo priložnost gostov nekoliko presenetljivo poskrbel osrednji branilec Calvin Bassey, ki je prodiral skozi domačo obrambo, a na koncu sprožil preveč po sredini vrat Roberta Sancheza. V 35. minuti so imeli varovanci Enza Maresce sijajno priložnost, da povišajo svojo prednost, toda osamljeni Marc Cucurella se pred vrati Fulhama ni najbolje znašel, njegov strel z glavo pa je brez večjih težav ubranil Leno.

Chelsea je v drugem polčasu vendarle prišel do zadetka, v polno je zadel Levi Colwill, ki pa je bil ob tem v prepovedanem položaju in sodniki so gol razveljavili. Sledil je pritisk kočarjev, sprva je nevarno zapretil Alex Iwobi, nato še Antonee Robinson. Sredi drugega dela igre je zadišalo tudi po 11-metrovki za Fulham, ko je Tosin Adarabioyo nerodno oviral Raula Jimeneza, toda sodniška piščal je ostala nema. Se je pa pogumna igra Fulhama obrestovala v 82. minuti, ko je izid poravnal rezervist Harry Wilson.

To je prebudilo modre, ki so pritisnili na vrata gostov. Po nekoliko srečnem spletu okoliščin se je v krasnem položaju znašel Jadon Sancho, a je bil premalo natančen. V sodniškem dodatku pa je za šok in popoln preobrat na Stamford Bridgeu poskrbel še drugi rezervist Rodrigo Muniz, ki je izkoristil podajo srbskega vezista Saše Lukića. V obrambi Chelseaja je ob tem zazevala velika luknja, za katero je v največji meri poskrbel neprepričljivi Adarabioyo. Kljub vsemu so domači pred zadnjim sodnikovim žvižgom še imeli priložnost, da iztržijo točko, toda po poskusu Christopherja Nkunkuja se je z izjemno obrambo izkazal Leno. Forest ugnal Tottenham in skočil na tretje mesto

Po mirnem uvodu v obračun med Nottingham in Tottenhamom se je v 28. minuti zatresla mreža gostov. Morgan Gibbs-White je z odlično podajo zaposlil hitrega Anthonyja Elango, ki je s prefinjenim zaključkom premagal Fraserja Forsterja. V nadaljevanju prvega polčasa so imeli več od igre gostje, ki pa niso uspeli poravnati izida. Najprej se je z obrambo ob strelu Brennana Johnsona izkazal Matz Sels, v izdihljajih prvega dela pa je Heung-min Son iz prostega strela za nekaj centimetrov zgrešil vrata Nottinghama.

Gibbs-White je v 53. minuti asistenci skoraj dodal še zadetek, a je njegovo slavje preprečil Forster. Na drugi strani se je v novi odlični priložnosti znašel Johnson, domači vratar pa se je ponovno izkazal z obrambo. Končnica srečanja je prinesla dodatne težave za Tottenham, saj se je poškodoval Radu Dragusin. Trener Spursov Ange Postecoglou zdaj nima več nobenega zdravega osrednjega branilca, saj sta poškodovana tudi Cristian Romero in Micky Van de Ven, na naslednji tekmi pa ne bo mogel računati niti na Djeda Spenca, ki je tekmo proti Nottinghamu zaključil v 94. minuti, ko je še drugič na tekmi videl rumeni karton.

