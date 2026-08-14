Svetovni prvak oči javnosti pritegnil z nenavadno izbiro leta

Na družbenih omrežjih so se začeli širiti posnetki najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva Rodrija, ki se je namesto z zasebnim letalom odločil, da bo na priprave v Anglijo k Manchester Cityju odletel s komercialnim letom. V oči še bolj bode dejstvo, da se je dobitnik zlate žoge odločil leteti z Ryanairom, ki velja za nizkocenovno letalsko družbo.
Mnogi potniki, ki so čakali na terminalu za isti let kakor Španec, so bili vidno presenečeni, ko so v vrsti videli nogometaša, ki ima na svojem računu milijone evrov, a kljub temu brez težav potuje kot katerikoli drug potnik. 30-letnik je potoval s kovčkom, na katerem je napisano njegovo ime, zastava reprezentance in številka, ki jo nosi na dresu. Da eden najboljših zadnjih veznih igralcev v zadnjih letih nase ne bi pritegnil preveč pozornosti, je imel na sebi sončna očala in kapo s šiltom.
Rodri je iz Madrida odpotoval v Anglijo, kjer se bo pridružil igralcem Manchester Cityja v pripravah na novo sezono. Španca se sicer že dlje časa povezuje z odhodom v katalonsko Barcelono, s katero se je že dogovoril za prestop, edina ovira je trenutna cena za njegov prestop. Blaugrana naj bi po dveh zavrnjenih ponudbah poslala še tretjo v upanju, da bo ta zadovoljila vodstvo sinje modrih in Rodriju odobrila prestop k Barceloni, kjer igra veliko njegovih soigralcev iz španske reprezentance.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.