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Nogomet

Svetovni prvak oči javnosti pritegnil z nenavadno izbiro leta

Madrid, 14. 08. 2026 13.04 pred 6 urami 2 min branja 14

Avtor:
R.S.
Rodri

Nogometaš Rodri, eden najbolje plačanih igralcev na svetu, je presenetil sopotnike, ki so z letalsko družbo Ryanair iz španske prestolnice odpotovali v Liverpool. Medtem ko se Barcelona in njegov trenutni klub Manchester City še vedno pogajata o znesku odškodnine ob odmevnem prestopu v Barcelono, se je na priprave v Manchester City odpravil povsem neopazno in skromno.

Na družbenih omrežjih so se začeli širiti posnetki najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva Rodrija, ki se je namesto z zasebnim letalom odločil, da bo na priprave v Anglijo k Manchester Cityju odletel s komercialnim letom. V oči še bolj bode dejstvo, da se je dobitnik zlate žoge odločil leteti z Ryanairom, ki velja za nizkocenovno letalsko družbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi potniki, ki so čakali na terminalu za isti let kakor Španec, so bili vidno presenečeni, ko so v vrsti videli nogometaša, ki ima na svojem računu milijone evrov, a kljub temu brez težav potuje kot katerikoli drug potnik. 30-letnik je potoval s kovčkom, na katerem je napisano njegovo ime, zastava reprezentance in številka, ki jo nosi na dresu. Da eden najboljših zadnjih veznih igralcev v zadnjih letih nase ne bi pritegnil preveč pozornosti, je imel na sebi sončna očala in kapo s šiltom.

Rodri Rodri je bil kronan za najboljšega igralca minulega mundiala.
Rodri Rodri je bil kronan za najboljšega igralca minulega mundiala.
FOTO: AP

Rodri je iz Madrida odpotoval v Anglijo, kjer se bo pridružil igralcem Manchester Cityja v pripravah na novo sezono. Španca se sicer že dlje časa povezuje z odhodom v katalonsko Barcelono, s katero se je že dogovoril za prestop, edina ovira je trenutna cena za njegov prestop. Blaugrana naj bi po dveh zavrnjenih ponudbah poslala še tretjo v upanju, da bo ta zadovoljila vodstvo sinje modrih in Rodriju odobrila prestop k Barceloni, kjer igra veliko njegovih soigralcev iz španske reprezentance.

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KOMENTARJI14

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NoriSušan
14. 08. 2026 18.44
Kva je baletke a ste fouš k se človek dejansko zna obnašat. Najprej ga hotl dat na klopco lih d vam ni pršlo zdej pa hoče v Barco pa same jokice. Raj poglejte kako se dela ne pa k vaši borci k bi vejretn bojkotiral let. Nazaj v jamo jokcat raj predn se spet začnete tepst. Me zanima če koga od vaših sploh spustijo na avion glede na eskapade
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-1
0 1
Joško s Krasa
14. 08. 2026 16.31
Zdej ko bo šel v farso bo lahko letel privat.
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+1
2 1
Loptass
14. 08. 2026 17.47
Mbappe je priletel v Jeddo na stroske Reala, da je pokomandiral soigralce glede spalirja Barni po koncu finalne tekme.
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-1
0 1
Frincko
14. 08. 2026 15.08
Očitno je Rodri normalen človek, ki mu bogastvo ni pokvarilo ega. Takih je malo.
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+0
4 4
cripstoned
14. 08. 2026 15.40
Jasno da zahteva placo pri ropaloni 30mio.€ na sezono..
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+2
3 1
Loptass
14. 08. 2026 17.45
Najbolj normalen clovek-želva, je kot prost igralec zahteval 160 mil bonusa za podpis pogodbe. Skromna dobričina.
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-2
0 2
cripstoned
14. 08. 2026 17.52
Loptass kje in kdaj je dobil mbappe 160mio.eur za podpis pogodbe?? Spet lazes in noces povedati da je 150mio.eur in da je to vezano na 5.sezon...torej 30mio.eur vsako sezono..enako kot rodri le da je mbappe bistveno mlajsi...vam pa bo veteran vzemal 30mio.eur vsako leto...plus da boste cityu morali placati se 70-80mio. €...bravo za zapufano ropalono hahahahaha
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+2
2 0
Loptass
14. 08. 2026 17.58
Mbappe je dobil 160 ali 166 mil bonusa za podpis pogodbe, poleg pa ima se letno 30 mil place. 16,6 mil place dajete TTA, ki vam ne da nic. Toliko ima v Barci Raphinha, ki je poleg Yamala najboljsi igralec kluba. In vemo kdo je Rodri. Igralec zaradi katerega je Viniciusa ostala pokupljena zaloga ur za soigralce.
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-2
0 2
cripstoned
14. 08. 2026 18.25
A boli od toliko lazi?? Ahahahaha..smesni ste farsici...sicer pa real lahko zapravlja ker ima...ropalona pa samo veca dolg...iz kredita v kredit hahahahaa...najboljse da rodri podpise pogodbo in ima predstavitev na banki golden sachs...hahahahahaha
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+1
1 0
Loptass
14. 08. 2026 19.28
Kaj boš navedel verodostojen vir, da boš dokazal, da je to laž? Ko tak rad opletaš z viri, sam pa še nisi enega verodostojnega navedel....Real troši ker lahko, a Perez je hoto superligo, ker je jokal, da finančno več niso konkurenčni Cityu, PSG....Huijsen na obroke itd.....nakladač
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0 0
cripstoned
14. 08. 2026 13.34
A ni ta igralec za prakticno ropalonin hahahahaha
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-4
4 8
Loptass
14. 08. 2026 14.15
To ne, so pa Davies, Wirtz, Alvarez in Olise Realovi.
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-3
2 5
SLOVENSKI CHATGPT
14. 08. 2026 14.28
Predlagam, da se malo potrpite. Cez 15 let bo Real zopet mogoce uolemul kaksno lovoriko…
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-4
0 4
cripstoned
14. 08. 2026 15.43
Slovenski chatgpt spet nek stari/ novi farsic...vse kar vem je to da bodo cez 15let vsi se vedno debelo za realom v evropskih in spanskih lovorikah...
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+3
3 0
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