Svetovni prvak oči javnosti pritegnil z nenavadno izbiro leta

Na družbenih omrežjih so se začeli širiti posnetki najboljšega nogometaša minulega svetovnega prvenstva Rodrija, ki se je namesto z zasebnim letalom odločil, da bo na priprave v Anglijo k Manchester Cityju odletel s komercialnim letom. V oči še bolj bode dejstvo, da se je dobitnik zlate žoge odločil leteti z Ryanairom, ki velja za nizkocenovno letalsko družbo.

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Mnogi potniki, ki so čakali na terminalu za isti let kakor Španec, so bili vidno presenečeni, ko so v vrsti videli nogometaša, ki ima na svojem računu milijone evrov, a kljub temu brez težav potuje kot katerikoli drug potnik. 30-letnik je potoval s kovčkom, na katerem je napisano njegovo ime, zastava reprezentance in številka, ki jo nosi na dresu. Da eden najboljših zadnjih veznih igralcev v zadnjih letih nase ne bi pritegnil preveč pozornosti, je imel na sebi sončna očala in kapo s šiltom.

Rodri Rodri je bil kronan za najboljšega igralca minulega mundiala. FOTO: AP