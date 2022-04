Spremlja tudi vrhunski klubski nogomet. Tole pravi o madridskem Realu, ki se bo nocoj ob 20.30 v prenosu na Kanalu A in VOYO udaril s Chelseajem: "Gre za zelo pragmatično zasedbo, ki bo igrala tisto, kar bo nosilo rezultat. Posredno se prilagaja nasprotniku. Proti Chelseaju se bo postavila malo bolj nazaj in pretila iz protinapadov. Ko bodo igrali proti ekipi, ki je slabša, bo ona dominirala s posestjo."

"Analiziram vzorce, ki se pojavljajo pri ekipah. Preučujem jih v fazi obrambe, v fazi napada, pa tudi kako se odzivajo, ko žogo izgubijo in ko jo pridobijo. In pa, jasno, kako funkcionirajo v prekinitvah," del svojega dela opiše Ljubljančan. Ta svetuje tudi selektorju A reprezentance Matjažu Keku .

Čeprav mu slog in filozofija nogometa Diega Simeoneja ne leži, razume, zakaj se odloča tako: "Ko je Atletico igral najlepše, je imel najslabše rezultate. Potem pa si je Simeone rekel, da se je bolje vrniti k osnovam. In potem so začeli funkcionirati, prišli so boljši rezultati." Colchoneros so sicer izgubili zadnji dve tekmi, proti Cityju v Ligi prvakov in proti Mallorci v španskem prvenstvu, pred tem pa je nanizal kar osem tekem brez poraza.

Se pa nekdanji trener Olimpije navdušuje nad pristopom omenjenega Manchester Cityja in Liverpoola. "Vzporednica med kluboma je ta, da ju je lepo gledati. A filozofija je malce drugačna. City dominira s posestjo, bolj tvega, jasno so vidni uigrani vzorci v srednji in zadnji tretjini igrišča. Liverpool pa je veliko bolj neposreden, takoj pogleda proti golu." Več pa ... le en klik stran.