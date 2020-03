Ko je škotski palček odpustil Sira Alexa Fergusona

Vse to je prišlo na uho lastniku St. Mirrna Wiiliju Toddu , ki je bil s trenerjem svojega moštva v slabih odnosih že vse, odkar je prevzel klub. Todd je s strani enega od novinarjevDaily Mirrorjaizvedel, da namerava Ferguson kmalu zapustiti klub in se podati v Aberdeen ter s seboj odpeljati še nekaj najboljših igralcev. Vodilni mož St. Mirrna ni dolgo razmišljal in Ferguson je kmalu zatem dobil nogo, s čimer pa se vse bolj poznani trener ni želel sprijazniti.

Vloženi trud se je povrnil že naslednjo sezono, ko so Fergusonovi varovanci z 62 točkami slavili prvo mesto in posledično napredovanje v elitni rang škotskega nogometa. Trenerski uspehi niso ostali neopaženi, že pred začetkom sezone 1977/1978 je na njegova vrata potrkal Aberdeen, takrat eden najboljših klubov v državi. Bodoči trener rdečih vragov je mamljivo ponudbo najprej zavrnil, saj je imel s tedanjim klubom pogodbo sklenjeno še za eno leto. A pri Aberdeenu so se odločili, da maja 1978 poizkusijo znova. Tokrat jim je uspelo, strani sta se dogovorili, da se bo Ferguson v mesto na zahodni škotski obali preselil ob koncu sezone.

Nedovoljeno potovanje in znašanje nad tajnico

Odšel je na delavsko razsodišče in proti vodstvu zdaj že nekdanjega kluba vložil tožbo zaradi nezakonite prekinitve pogodbe. Iz kluba so se burno odzvali. 'Fergieju' so očitali kar 15 primerov, ko naj bi kršil svojo pogodbo. Na spisku se je med drugim znašel dogodek iz začetka maja 1978, ko naj bi klubskega hišnika prepričal, da ga odpelje na Wembley, kjer je bil na sporedu finale Evropskega pokala med Liverpoolom in Club Bruggom. Danes 78-letni Škot je sicer priznal, da si je tekmo ogledal, a je obenem trdil, da je vse stroške kril iz lastnega žepa. Na seznamu pa se je znašla tudi obtožba zaradi domnevnega verbalnega znašanja nad klubsko tajnico. Tudi to je Ferguson zanikal. Dejal je, da je nanjo le občasno dvignil glas.

Razsodišče je na koncu odločilo, da v danem primeru ni prišlo do nikakršnih kršitev, Fergusona pa je označilo za neodraslega nepomembneža. Todd pa je pred preiskovalno komisijo, ki je primer obravnavala, celo dejal, da Ferguson nima ne talenta ne izkušenj, da bi opravljal trenersko službo. Kako se je motil …

Fergie je nato kariero nadaljeval prav pri Aberdeenu. Že v prvi sezoni je prišel do naslova škotskega prvaka, ko se je prvič po 15 letih zgodilo, da je prvenstvo osvojilo neglasgowsko moštvo. Fergie je na Aberdeenovi klopi ostal vse do leta 1986, v tem času pa je osvojil še dva naslova prvaka, štiri lovorike v pokalu, leta 1983 pa tudi evropski pokal pokalnih zmagovalcev. Nato je sledilo 27-letno obdobje na Old Traffordu, med katerim se je Ferguson v enem izmed intervjujev spomnil tudi na čas pri St. Mirnnu. “Willie Todd? Pojma nima o nogometu,” je dejal. In glede na vse uspehe, bi mu težko oporekali.