Ko je tekma prevelika tudi za glavnega sodnika ...

Večni derbi. Tekma med Mariborom in Olimpijo. Z vidika priljubljenosti največji slovenski športni dvoboj. Najlepše je, ko se po obračunu med omenjenima tekmecema govori o dobrem nogometu, na žalost pa so tokrat sicer solidno predstavo obeh ekip zasenčile sodniške napake in dejanja parih posameznikov na tribunah.

Maribor - Olimpija

Nogometaši Maribora in Olimpije so se v vročem nedeljskem popoldnevu na stadionu pod Kalvarijo razšli z neodločenim rezultatom 1:1. Obe ekipi sta bili v četrtek dejavni na evropskih tleh, že čez nekaj dni pa sta na sporedu tekmi, ki bosta odločali o tem, če bomo v katerem izmed dveh največjih slovenskih mest jeseni spremljali Konferenčno ligo. Navijači so bili pred derbijem rahlo zaskrbljeni, da bosta ekipi zaradi napornega ritma tekem derbi odigrali z rezervo, večna rivala pa sta poskrbela za gledljiv in razburljiv obračun, med katerim je bilo veliko negodovanja zaradi vprašljivih sodniških odločitev. Najboljši sodnik je tisti, ki ga gledalci med tekmo ne opazijo in po tekmi o njem ne govorijo. A na prvem večnem derbiju letošnje sezone je bilo ravno nasprotno. Vsekakor je na takšni tekmi težko biti v vlogi glavnega sodnika, a za izkušenega Davida Šmajca obračuni, na katerih je prisotnih ogromno čustev in energije, niso nič tujega.

Maribor - Olimpija

Vse je bilo mirno do 15. minute, ko sta se v mariborskem kazenskem prostoru borila Thalisson in Lan Vidmar. Po dvoboju telo ob telo je brazilski vezist ostal na nogah, mariborski branilec je nato s čvrstim posredovanjem žogo izbil izven meja igrišča, nasprotnika pa ob tem spravil na tla. Nihče izmed gostujočih nogometašev ni signaliziral, da naj bi šlo za prekršek za najstrožjo kazen, vsi akterji na terenu so se v glavnem ukvarjali s tem, kdo bo imel v nadaljevanju tekme posest. Žoga je pripadla nogometašem Olimpije, ki so bili že pripravljeni na izvedbo kota, 9650 gledalcev na stadionu pa je presenetil klic iz sobe za VAR. Šmajc je po hitrem ogledu posnetka pokazal na belo piko, hkrati pa je bil to trenutek, ko je glavni sodnik izgubil nadzor nad potekom tekme. Nekaj posameznikov je svoje nestrinjanje z odločitvijo izrazilo na povsem neprimeren način, na zelenico je z južne tribune priletelo par predmetov, eden izmed njih pa je zadel Raula Florucza, ki je bil že pripravljen za izvedbo enajstmetrovke. Glavni sodnik je po incidentu prekinil tekmo.

Viole so poskrbele za odlično kuliso, nekaj neodgovornih posameznikov pa je ponovno očrnilo njihovo ime.

Podoben incident smo videli v lanski sezoni na tekmi med Muro in Mariborom, ko je eden izmed pirotehničnih izdelkov priletel med rezerviste domače ekipe. Šmajc je tudi takrat tekmo sprva prekinil, kasneje pa je bila odpovedana.

Na tribunah se je govorilo o dveh potencialnih scenarijih – ali bo tekma odpovedana, ali pa bodo izpraznili južno tribuno. Po 20-minutni prekinitvi so se nogometaši vrnili na igrišče, navijači pa so bili obveščeni, da bo tekma v primeru, da na zelenici pristane še kakšen predmet, končana. V nadaljevanju tekme je na različnih delih igrišča pristalo še nekaj predmetov, navijači pa so ob dvomljivih sodniških odločitvah počasi izgubljali živce. Situacije, ko je pred ljubljanskimi vrati padel Niko Grlić, si Šmajc ni ogledal, v nadaljevanju pa je napadalne in razigrane zmaje nagradil z novo enajstmetrovko. Slednja je bila po intervenciji VAR-a pretvorjena v prosti strel, saj je do kontakta prišlo izven kazenskega prostora.

Maribor - Olimpija

Žiga Repas je nekaj minut kasneje poskrbel za vodstvo vijoličastih, gostje pa so izenačili prek Justasa Lasickasa. Mariborska klop je takrat zahtevala ogled posnetka, saj je ob izgradnji napada prišlo do igre z roko, njihova želja pa je ostala neuresničena. To je bil hkrati zadnji zadetek prvega večnega derbija letošnje sezone. Ljubljančani so si v nadaljevanju priigrali več priložnosti in tako zasluženo ostajajo neporaženi v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih. Do konca tekme sta bili obe moštvi še nekajkrat oškodovani za posest, manjše napake pa na razplet tekme vendarle niso vplivale. Je, glede na prikazano, remi pravičen rezultat? Da. Čemu potem ta članek? Preprosto zato, ker je nesprejemljivo, da so na tekmi med odličnima ekipama, ki sta na pragu uvrstitve v Konferenčno ligo, namesto nogometašev ponovno v ospredju sodniške napake in nespametna dejanja posameznikov, pomešanih med ostalimi organiziranimi navijači.