Ko je tvoj oče lastnik kluba: Kitajec s 126 kg zaigral v drugi ligi

He Šihua, nogometaš in po novem tudi lastnik kluba, je po prevzemu poslov pri Zibo Cujuju dvignil že veliko prahu, potem ko je kar sam prevzel dres s številko deset, trenerju pa zabičal, da mora na vsaki tekmi v igro poslati njegovega sina. 35-letni He je nedavno postal večinski lastnik Ziba, ki je v drugo ligo uspel napredovati v minuli sezoni.

Zibo je prepričljivo zadnji na lestvici, na tekmi s klubom Shaanxi Chang'an pa je pri izidu 1:1 vstopil tudi lastnikov sin. Posnetki so hitro obkrožili svet, potem ko so lahko gledalci na tribunah in tudi prek televizijskih zaslonov videli, da gre za (bojda) kar 126-kilogramskega "sidraša", ki je nemudoma prevzel izvajanje prostih strelov in kotov, "vrhunce" pa si lahko ogledate v spodnjem posnetku ...