Nogometna perfekcija: Ko Leo Messi pritisne na tipko 'ponovi vajo'

Barcelona je z zmago v španskem prvenstvu le utišala nezadovoljstvo, ki je bilo prisotno pri navijačih v zadnjem obdobju. Tresel se je "stolček" trenerju Ernestu Valverdeju, a gladka zmaga proti Celti je (začasno) poskrbela za mir v katalonskem taboru. Za to je najbolj zaslužen argentinski virtuoz Leo Messi, ki je ob zmagi s 4:1 prispeval tri gole.

Enega iz enajstmetrovke, dva pa iz prostega strela in ravno o omenjenih dveh mojstrovinah se je največ govorilo po tekmi. Argentinec je oba prosta strela izvedel približno iz enake oddaljenosti in v obeh primerih je ciljal in zadel levi vratarjev kot, tik ob vratnici, neubranljivo. Barcelona je znova na prvem mestu lestvice La Lige, enako število točk ima madridski Real (25).

tekma

Messi je v svojo statistiko vpisal 52. "hat trick" v svoji karieri, ob tem je izenačil rekord, ki je bil v lasti Cristiana Ronalda, s 34 "hat tricki" v zgodovini španskega prvenstva. Statistiki so tudi izračunali, da je Messija učinkovitost iz prostih strelov kar 40 odstotna v tej sezoni. Iz desetih strelov je dosegel štiri gole (dva proti Celti, enega proti Sevilli in enega proti Valladolidu).

"Z Messijem je vse mogoče. Te proste strele je pripeljal do perfekcije in zaradi tega si tekmeci ne smejo privoščiti prekrške na robu njihovega kazenskega prostora. Če imamo priložnost, to izkoristimo. Poleg golov Messi izjemno prispeva tudi pri sami igri. Po zadnjem porazu v prvenstvu smo potrebovali zmago,"je dejal trener katalonskega moštva Valverde.