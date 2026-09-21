Messi blesti, Miami pa še naprej (točkovno) trpi

Zmago je nato nakazal Urugvajec Luis Suarez, ki je v 74. minuti povišal na 2:1, a je Anders Dreyer z drugim golom na tekmi v 82. minuti, prvega je dosegel v 12., poravnal na 2:2. Inter Miami v septembru še ni dosegel zmage in je v vzhodni konferenci zdaj na tretjem mestu za ekipama Nashville in New England.
Messi je že prejšnji teden dosegel svoj 100. gol za moštvo iz Miamija, ko je Inter v finalu pokala Campeones premagal mehiški Cruz Azul. Edini slovenski reprezentant, ki ga je za prvi cikel tekem lige narodov vpoklical selektor Boštjan Cesar, David Brekalo je odigral celo tekmo za Orlando City, a ostal praznih rok na gostovanju pri New England Revolution (2:4).
V MLS igrajo še trije Slovenci, Žan Kolmanič je z Austinom, zanj je odigral celo tekmo, na lokalnem obračunu proti Dallasu iztržil neodločen izid 0:0, medtem ko je Mitja Ilenič za New York City v mestnem derbiju z New York Red Bull (0:1) obsedel na klopi.
V selekcijo do 21 let vpoklicani v Kanadi rojeni Markus Cimermančič pa je za Toronto igral 62. minut, a ni mogel preprečiti poraza proti St. Louisu (1:3).
Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot del zaveze ZDA za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 1994. Liga se je od svojih skromnih začetkov z desetimi klubi razvila v pomembno globalno tekmovanje, ki privablja številne mednarodne zvezdnike in nenehno širi svojo infrastrukturo ter priljubljenost med severnoameriškimi športnimi navdušenci.
Zlata žoga je ena najbolj prestižnih individualnih nagrad v svetu nogometa, ki jo vsako leto podeljuje francoska revija France Football. Nagrada se podeljuje igralcu, ki je v pretekli sezoni pokazal najbolj izjemne predstave na klubski in reprezentančni ravni. Lionel Messi je rekorder po številu osvojenih zlatih žog, kar potrjuje njegov status enega najboljših nogometašev v zgodovini tega športa.
Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic Evropske nogometne zveze (UEFA). Uvedena je bila leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Reprezentance so razdeljene v različne kakovostne lige, kjer se borijo za napredovanje, izpadanje ter za dodatne možnosti kvalifikacij na velika tekmovanja, kot sta evropsko ali svetovno prvenstvo.
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