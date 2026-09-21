Messi blesti, Miami pa še naprej (točkovno) trpi

Zmago je nato nakazal Urugvajec Luis Suarez, ki je v 74. minuti povišal na 2:1, a je Anders Dreyer z drugim golom na tekmi v 82. minuti, prvega je dosegel v 12., poravnal na 2:2. Inter Miami v septembru še ni dosegel zmage in je v vzhodni konferenci zdaj na tretjem mestu za ekipama Nashville in New England.

Messi je že prejšnji teden dosegel svoj 100. gol za moštvo iz Miamija, ko je Inter v finalu pokala Campeones premagal mehiški Cruz Azul. Edini slovenski reprezentant, ki ga je za prvi cikel tekem lige narodov vpoklical selektor Boštjan Cesar, David Brekalo je odigral celo tekmo za Orlando City, a ostal praznih rok na gostovanju pri New England Revolution (2:4).

Mitja Ilenič FOTO: AP

V MLS igrajo še trije Slovenci, Žan Kolmanič je z Austinom, zanj je odigral celo tekmo, na lokalnem obračunu proti Dallasu iztržil neodločen izid 0:0, medtem ko je Mitja Ilenič za New York City v mestnem derbiju z New York Red Bull (0:1) obsedel na klopi.

V selekcijo do 21 let vpoklicani v Kanadi rojeni Markus Cimermančič pa je za Toronto igral 62. minut, a ni mogel preprečiti poraza proti St. Louisu (1:3).