Ko milijarda ni dovolj: Chelsea klonil proti West Hamu

Varovanci trenerja Chelsea Mauricia Pochettina so izenačili preko Carneyja Chukwuemeka v 28. minuti, West Ham pa je v drugem polčasu zadel v 53. minuti (Michail Antonio) in 95. z bele točke (Lucas Paqueta).

Na vrhu prvenstvene lestvice so po nepopolnem drugem krogu nogometaši Brightona, ki so v soboto s 4:1 v gosteh premagali Wolverhampton. Aktualni angleški državni prvak Manchester City je z 1:0 ugnal Newcastle United in je na drugem mestu.

Zadnja tekma kroga bo v ponedeljek, ko bo Arsenal gostoval pri Crystal Palaceu.