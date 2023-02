'Bitka' ukrajinskih in ruskih nogometašev v turškem hotelu

Potres, ki je stresel Sirijo in Turčijo, je poleg tragičnih posledic povzročil tudi nepričakovan spor, ki je korenine pognal na daljnih ruskih in ukrajinskih tleh. Nekomu se je zdela dobra ideja, da med pripravami v Turčiji po potresu ruski drugoligaški klub Šinik Jaroslavl deli hotel z ukrajinskim prvoligašem FC Minaj. Na žalost – a še preveč pričakovano – je izbruhnil sosedski spor, v katerem so pele pesti in noge.

Poročanja o dogodkih v hotelu v turškem mestu Antalija so razumljivo popolnoma drugačna glede na vir informacij. Ukrajinski mediji trdijo, da se je pretep med igralci obeh klubov začel po tem, ko se je ruski nogometaš neprimerno obnašal do zaposlenih v hotelu. Po pričevanjih ukrajinskih nogometašev naj bi bil Rus vidno vinjen in izredno nespoštljiv, ni pa se želel opravičiti, ko se je z njim soočil eden od ukrajinskih nogometašev. Rus naj bi na mirovniško misijo Ukrajinca odgovoril s pestjo v njegov obraz.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po začetni izmenjavi udarcev med igralcema naj bi se vpletli tudi preostali igralci obeh klubov. Izbruhnil je vsesplošen pretep. Ko se je prah polegel in so nogometaši odložili metaforične "rokavice", naj bi slavili Ukrajinci, ki so borbo zaključili brez resnih poškodb. Po poročanju ruskih medijev naj bi štirje igralci Šinika utrpeli zlome kosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kanal Baza na Telegramu trdi, da naj bi ukrajinski nogometaši Ruse provocirali z namigovanji, da bi oni morali protestirati proti ruskemu režimu, Vladimirju Putinu in vojni. Na omenjenem kanalu namigujejo tudi, da naj bi eden od Ukrajincev enega od Rusov pretepel v dvigalu, kar naj bi bil razlog za poznejši pretep. Ukrajinski klub je z uradno izjavo zanikal ta namigovanja in potrdil, da naj bi bil kriv odnos Rusov do zaposlenih v hotelu. Namignili so tudi, da naj bi se po tem, ko so igralci njihovega kluba odšli v svoje sobe, Rusi še naprej pretepali med seboj. Posredovala naj bi tudi lokalna policija.