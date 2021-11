Ko potopiš velikana, kot je Milan, se stare zamere hitro pozabijo

Milan je v soboto v Firencah doživel sploh prvi poraz v tej sezoni Serie A. Z dvema goloma in asistenco ter predstavo, ki je njegovo tržno vrednost povišala še za nekaj milijonov, ga je zrežiral srbski napadalec Dušan Vlahović. 21-letnik se je na začetku oktobra znašel v nemilosti navijačev Fiorentine, ker ni želel podaljšati pogodbe, a je z izjemno formo v zadnjem času poskrbel, da so bile zamere hitro pozabljene. Ob koncu sobotne tekme je požel ovacije s strani navijačev, slišati je bilo celo, da je boljši od legendarnega Marca van Bastna.

5. oktobra je lastnik Fiorentine Rocco Commisso v izjavi za javnost naznanil, da Dušan Vlahović ne želi podpisati nove pogodbe. Mladi Srb ima trenutno sklenjeno do konca prihodnje sezone, zato navijači tega niso sprejeli z odobravanjem. Ko je Fiorentina dva tedna kasneje izgubila v Benetkah, so iz gostujočega sektorja svojemu prvemu zvezdniku namenili glasne žvižge. Neodobravanja s strani lastnih navijačev je bilo zatem še nekaj, čeprav sta zadetek proti Cagliariju in hat-trick proti Spezii poskrbela, za dve zelo pomembni zmagi. Tudi pred tekmo z Milanom je Vlahovića pričakal toplo-hladen sprejem. Ko smo navijače pred začetkom spraševali, kaj menijo o svojem najboljšem strelcu, so bili odgovori deljeni: eni so mu bili hvaležni, ker bo njegova neizogibna prodaja napolnila klubsko blagajno, drugi mu zamerijo, ker do kluba, v katerem se je izstrelil na evropsko nogometno sceno, ni pokazal več hvaležnosti. Ko je uradni napovedovalec nekaj minut pred začetkom tekme naznanil domačo številko devet, je tako sicer zadonel aplavz, a ne tako glasen kot za nogometaše pred njim. Ob tem pa je bilo slišati tudi nekaj žvižgov.

A nato je srbski napadalec navdušil. 90 minut je s Simonom Kjaerjem bil pravi gladiatorski boj. V prvem polčasu se mu sicer ni uspelo vpisati med strelce, je pa dobil malodane vsak zračni dvoboj z danskim osrednjim branilcem in srbel za to, da so njegovi soigralci v obrambi ob naletih gostov dobili vsaj malo predaha. Tik pred koncem prvega dela se mu je uspelo prvič vpisati v statistiko, ko je na robu kazenskega prostora žogo lepo odložil Riccardu Saponari, ta pa je z izjemnim strelom očistil pajčevino za 2:0. Tudi v nadaljevanju je bil nekdanji nogometaš Partizana, za katerega je Fiorentina pred tremi leti plačala slaba dva milijona evrov, nerešljiva uganka za obrambo Milana. Le da je tokrat svojo "premoč" kronal z zadetkoma. Prvič v 60. minuti, ko je bil po odlični globinski podaji prehiter za zadnjo vrsto, nato pa še za vratarja Cipriana Tatarusanuja. In drugič v 85. minuti. Theo Hernandez je izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, Vlahović pa je brez pomisleka s plasiranim strelom "iz prve" dokončno zapečatil usodo srečanja. Vzdušje na stadionu Artemio Franchi po drugem zadetku Dušana Vlahovića:

Fiorentina je z zmago (4:3) jasno nakazala, da v boju za evropska mesta misli še kako resno, zato niti ne čudi, zakaj je Vlahović zopet med najbolj priljubljenimi nogometaši kluba. Po tekmi je od svojih navijačev dočakal glasne ovacije, tudi od tistih na tribuni Fiesole, kjer so zbrani najglasnejši privrženci, ki so Vlahoviću sprva najbolj zamerili. 21-letnik je v tej sezoni v Serie A dosegel že deset zadetkov, v koledarskem letu 2021 pa jih ima na svojem kontu že 27. Toliko jih je v enem letu za Fiorentino dosegel le Kurt Hamrin davnega 1960. A morda bo že januarja zapustil Firence, saj se mu pogodba, kot že rečeno, izteka. Januarski prestopni rok pa bi utegnil predstavljati zadnjo priložnost, da klub z njegovo prodajo mastno zasluži. Bojda naj bi si zanj želeli okoli 70 milijonov evrov. Trener Fiorentine je prepričan, da mu je bleščeča kariera usojena

Karkoli se že bo zgodilo, trener Fiorentine Vincenzo Italiano je prepričan, da je pred njim še bogata kariera. "Usojeno mu je, da bo imel izjemno kariero. Ne zaradi zadetkov, ki jih dosega, ampak zaradi načina, s katerim trenira. Neverjetno ga je gledati. V vsako situacijo vloži 100 odstotkov, kot da bi šlo za tekmo," je povedal vročekrvni strateg vijoličnih na novinarski konferenci po tekmi. Medijskim ugibanjem, ki so Vlahovića povezovala z odhodom na Otok, omenjala sta se predvsem Tottenham in Arsenal, se Italiano ni želel posvečati: "Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Velikokrat sem že povedal: ne razmišlja o ničesar drugem kot o Fiorentini in tem, da bi na vsaki tekmi dal vse. Zaveda se, da bo vse odvisno le od njegovih predstav. Ima karakter veterana." Pohvale na račun srbskega napadalca so deževale tudi s strani navijačev. "Podoben kot Marco van Basten," je pripomnil eden od starejših privržencev kluba tik pod medijsko tribuno in hitro dodal: "Le malce boljši je."