'Ko sem začel igrati nogomet, je Ronaldo že osvajal zlate žoge in Ligo prvakov'

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

















Trening slovenske nogometne reprezentance icon-picture-layer-2 1 / 10

"Jutri nas čaka ena zelo lepa tekma, ki se je vsi skupaj že zelo veselimo. Gre za velikega nasprotnika, ki ga bomo pričakali v polnih Stožicah. Veseli nas tudi nova zelenica, na katero smo čakali kar nekaj časa, saj pred tem ni bila ravno v popolnem stanju. Komaj čakamo to tekmo," je na novinarski konferenci pred treningom in pripravo na obračun s Portugalci dejal Adam Gnezda Čerin.

"Mislim, da je bila priprava na to tekmo povsem običajna, podobno kot na ostalih tekmah. Portugalce smo analizirali, zagotovo premorejo nekatere zvezdnike, ki jim je treba posvetiti določeno posebno pozornost, kar je normalno glede na njihovo kvaliteto in veličino. Ampak mi bomo šli v to tekmo kakor v vsako. Zavedamo se, da bomo morali biti na sto odstotkih, koncentrirani in disciplinirani z določenim žrtvovanjem v fazi obrambe," je povedal član grškega Panathinaikosa.

Matjaž Kek, Adam Gnezda Čerin FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Naše nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji Masterchef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!

Slovenci so v tem pripravljalnem obdobju že merili moči, in sicer z Malto, s katero so remizirali (2:2). "Mislim, da je bila reakcija na treningih po tekmi z Malto zelo dobra. Ekipa se zaveda, da moramo biti boljši, kajti to so ekipe, ki kaznujejo vsako malenkost," je pristavil 24-letni Gnezda Čerin.

Pred tekmo z reprezentanco, ki na lestvici Fife zaseda sedmo mesto, je velika večina oči uprtih tudi v prihod superzvezdnika Cristiana Ronalda.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP icon-expand