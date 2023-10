'Ko smo izvedeli za strelski napad na naše ljudi, je bilo tekme konec'

"Kot kapetan švedske izbrane vrste sem prevzel pobudo, da se tekma preprosto prekine. Najprej sem se pogovoril z reprezentančnimi soigralci in nato še s kolegi z belgijske strani, tako da je prišlo do dogovora, da se tekma ne nadaljuje. Najpomembneje je, da so naši ljudje na varnem, toda to, kar se je zgodilo, je tragično in nedopustno. Sprašujem se, kaj se lahko še zgodi v bodoče. Za nas kot goste je bilo lepo poskrbljeno, a nikoli ne bomo pozabili, kaj se je zgodilo našima rojakoma," je v prvem odzivu po tragediji v belgijski prestolnici povedal švedski kapetan Victor Lindelöf .

Obračun med Belgijci in Švedi je bil prekinjen ob polčasu pri izidu 1:1. Dvoma o tem, kaj sledi, ko je informacija prišla do švedskega tabora, ni bilo. "To tragično informacijo sem dobil takoj po vstopu v garderobo. Fantje so imeli dovolj časa, da se odločijo, kako naprej. Zelo hitro smo dosegli dogovor o prekinitvi tekme, saj ta z rezultatskega vidika ni prinašala ničesar. Že pred gostovanjem v Belgiji smo izgubili vse možnosti za uvrstitev na EP, Belgijci pa so prvi v naši skupini. Vsi smo zelo žalostni, ob tej priložnosti bi želel izreči iskreno sožalje svojcem ubitega dvojca. Zelo smo pretreseni in razočarani," pa je dodal vidno zaskrbljen švedski selektor Jan Andersson.

Po zadnjih informacijah, tako poroča belgijska radiotelevizija RTBF, je moški, ki je v ponedeljek zvečer v središču Bruslja ubil dva švedska državljana, enega človeka pa ranil, umrl v bolnišnici, potem ko ga je policija davi ujela in ustrelila.