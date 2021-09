Ko so nogometaši Uniteda videli, kaj ima na krožniku Ronaldo, so se odpovedali sladici

"Zgodilo se je v petek zvečer v hotelu na skupni večerji. Kot veste, ko zaključite z večerjo, običajno sledi nekaj stvari za pregreho. Nekaj v stilu jabolčnega drobljenca ali čokoladne kolačke s smetano. Toda povem vam: niti eden od nogometašev se ni dotaknil jabolčnega drobljenca ali vaniljevega pudinga niti nihče ni šel po čokoladni kolaček, saj so vsi ostali na svojih stolih. Eden od fantov me je vprašal: 'Kaj pa ima Cristiano na krožniku?' In lahko vam povem, da je šlo za nekaj najbolj čistega, najbolj zdravega, kar si lahko predstavljate," je še dodal Grant.