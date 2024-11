'Ko te pokliče Real, najboljši klub v zgodovini, si na to pozoren'

Rodri je nedavno bil gost na špansko govorečem podkastu Cadena Ser 's El Larguero , kjer so ga gostitelji vprašali o vse pogostejših resnih poškodbah med vrhunskimi nogometaši. "Če imajo igralci pomisleke, je edina možnost, da stavkajo. Število minut povečuje število poškodb, vendar obstajajo tudi drugi, bolj naključni dejavniki. Dolga leta sem bil pod velikim pritiskom, kar bi lahko bil eden od razlogov (za mojo poškodbo), vendar o tem nisem razmišljal," je dejal nogometaš, ki je v minuli sezoni v dresu reprezentance in kluba igral na 63 tekmah. Potrdil je tudi, da želi zaigrati na vsaj eni tekmi pred koncem sezone.

Nato je sledila pričakovana tema, Ballon d'Or. Španec je bil izbran za najboljšega nogometaša leta 2024, Real Madrid na čelu z Viniciusom pa se podelitve ni udeležil. "Na dan podelitve se vse lahko spremeni in dogodki se odvijajo hitro. Ko sem izvedel, da Madrid ne gre (na podelitev), sem bil optimističen. Vse se je zgodilo spontano. Informacija, ki smo jo imeli, je bila, da se format spreminja in ime zmagovalca ne bo razkrito do konca. Dokler ni bila ovojnica odprta, mi nihče ni ničesar rekel," je trenutke pred prejetjem prestižne nagrade opisal aktualni evropski prvak.

Spregovoril je tudi o Viniciusu in ga opozoril: "Je eden najboljših na svetu. Je inteligenten fant in razumel bo, da bolj ko se osredotoči na igrišče, boljši bo. Športniki so tudi to, kar predstavljajo zunaj igrišča. Pomembno je skrbeti tudi za ta del."