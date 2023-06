Ko v nas ni verjelo veliko ljudi, je bila želja, da Slovenijo končno prebudimo

"Glede na treninge, glede na zadnja dva tedna, ko sem tudi sam tukaj, mislim, da smo dobro pripravljeni. Intenzivnost treningov je na visokem nivoju. Pričakujemo tudi takšno tekmo in seveda samo upam lahko, da bomo to intenzivnost iz treningov prenesli tudi na tekmo," začne Jure Balkovec. "Analizirali smo nasprotnika, vemo, kaj so njihove dobre lastnosti, vemo tudi, kaj so tiste slabe, tako da ... Toda brez borbe in želje to, kar je Slovenija vedno morala pokazati, če se je želela uvrstiti na velika tekmovanja, brez tega ne bo uspeha. Tako kot vedno tudi sedaj računamo na to."