Ko zlata generacija preda štafeto: 'Naj bodo sproščeni in naj zmagujejo'

Želim jim čim uspešnejše evropsko prvenstvo, da uživajo na vsaki tekmi, da so rezultatsko uspešni in da se uvrstijo naprej.

Končno je uspelo, tudi mi smo bili počasi neučakani in vsi iz naše generacije smo si želeli to uvrstitev na Euro, da tudi mi doživimo to vzdušje z druge strani.

Sašo Udovič

Želim jim zgolj, da uživajo v nogometu, da se sprostijo. Tam bodo množice in naredili so veliko stvar.

Naj čutijo to, naj bodo sproščeni, naj igrajo, naj se zabavajo, naj zmagujejo.

Ermin Šiljak

Naj igrajo sproščeno. Nič nimajo za izgubiti in to je velika prednost. Imajo pozitivno energijo, prijatelji so, združeni so. Vse to je pomembno zato, da prideš do rezultata. Jaz tiho pričakujem, da bodo prišli v izločilne boje.

Marinko Galič

Trepetali smo skoraj do konca, do zadnje tekme. Izšlo se je tako, kot smo si vsi želeli, zdaj jim preostane samo, da se čim bolj pripravijo na skupinski del in svojo kožo prodajo čim bolj drago. Fante moramo podpreti, naj uživajo.