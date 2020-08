Koeman bo novi trener Barcelone

Nekdanji zvezdnik Barcelone in sedanji strateg nizozemske izbrane vrste naj bi krmilo blaugrane prevzel že danes ali jutri. O Ronaldu Koemanu kot nasledniku Quiqeja Setiena so se ugibanja pojavila, še preden je Setien postal bivši. To so v Barceloni uradno storili v ponedeljek zvečer, dobro obveščeni katalonski športni časnik Mundo Deportivo pa poroča, da bo njegov naslednik prav Koeman.

Setien je Barcelono prevzel 13. januarja, ko je zamenjal Ernesta Valverdeja, in podpisal pogodbo do junija 2022, a so se mu zaradi neuspehov predčasno zahvalili za sodelovanje. Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili niti ene lovorike, kar se je zgodilo prvič po letu 2007, v Ligi prvakov pa so v četrtfinalu doživeli pravi polom proti Bayernu z 2:8.