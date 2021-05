Koeman in Simeone prepričana, da sobotni derbi ne bo določil prvaka

Branilec naslova Real Madrid bo pred obračunom s Sevillo, ki je s porazom proti Athletic Bilbau nedavno "izstopila" iz četveroboja za državni naslov, že vedel za izid tekme v Barceloni, kjer gostuje že praktično vso sezono vodilni madridski Atletico. Ekipa Jana Oblakaje imela kmalu po novem letu (virtualnih) 13 točk naskoka pred Katalonci, nato pa se z nekaj spodrsljaji resno začela spogledovati s predajo vodilnega položaja, ki ga Barceloni ni uspelo prevzeti po šokantnem domačem porazu z Granado (1:2).

Vse od takrat ekipa Ronalda Koemana, za katero je sicer odlično leto 2021, ki je prineslo tudi nov naslov v španskem pokalu, ni več odvisna od svojih rezultatov, saj bi v primeru točkovne izenačenosti z Realom slednji končal pred Katalonci zaradi kar dveh zmag na medsebojnih obračunih v sezoni 2020/21. Medsebojni obračun je Barca izgubila tudi z Atleticom, v Madridu je bilo novembra 0:1, a lahko situacijo v tem pogledu seveda še obrne v soboto na Camp Nouu, kjer na klopi spet ne bo sedel trener Koeman. Ta je bil na že prej omenjeni tekmi z Granado kontroverzno izključen po tem, ko je četrtemu sodniku dejal: "Kakšen lik!"

'Ni treba noreti'

"Da, čutim, da je nekaj osebnega," se s kaznijo dveh tekem prepovedi vodenja svojega moštva, eno je že odslužil ob zmagi nad Valencio na Mestalli (3:2), niti na petkovi novinarski konferenci ni sprijaznil Koeman. "Vse zato, ker sem mu rekel: 'Kakšen lik!' Ne verjamem, da je to žaljivo, to ni razlog, da nekdo dobi dve tekmi kazni, zato mora biti razlog nekaj drugega. A moj štab je dovolj dober, da poskrbi za tekmo, skupaj smo že dolgo. Moje in njihove zamisli so enake, zato ni treba 'noreti' zaradi dejstva, ker me tam ne bo,"je nadaljeval legendarni Nizozemec.

"Obe ekipi sta zelo dobri. Borimo se še z dvema, ne moremo pa primerjati ekip (Barce in Atletica, op. a.), ker gre za različna sloga. A so načini, na katere se osvajajo naslovi. Mi moramo biti dobri z žogo, saj se Atletico dobro zapira in dobro brani. Moramo biti dobri z žogo, da bi si ustvarili priložnosti, moramo pa biti tudi učinkoviti. Naše težave na velikih tekmah? Skozi sezono pride do vzponov in padcev. Nadoknadili smo zaostanek in se znašli v situaciji, ki je nismo pričakovali, ko se borimo za naslov. Ta krog bi lahko pomenil pomemben korak za nekoga od štirih. Moramo biti psihično trdni in agresivni, ko nimamo žoge. Ne verjamem pa, da bosta zmaga ali poraz jutri že odločilna, saj so do konca še tri tekme, jasno pa je, da bo pomembno. Odločilno ne bo."