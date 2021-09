Koeman jasen: O kakovosti Bayerna ni treba izgubljati besed

Novo sezono prenosov tekem v elitni Ligi prvakov na Kanalu A in Voyo odpiramo s pravo poslastico med Barcelono in münchenskim Bayernom (torek, 14. 9., ob 20.30). Nič slabše se nam ne bo godilo že naslednji dan, torej v sredo, 15. 9., s pričetkom ob 20.30, ko bo milanski Inter gostil madridski Real. Nikar ne zamudite!

"Dobro vemo, kaj pomeni Bayern v evropskem in posledično svetovnem merilu. Gre za dobro naoljen stroj, ki že leta goji prepoznaven slog igre," je na novinarski konferenci dan pred uvodnim obračunom v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju uvodoma dejal trener Barcelone Ronald Koeman, ki je v poletnem prestopnem roku ostal brez dveh največjih zvezdnikov, Lionela Messija in Antoina Griezmanna. "Bil sem stoodstotno prepričan, da bosta ostala oba. Vsaj tako mi je bilo rečeno oziroma obljubljeno na začetku – da bom imel na voljo zdravo mešanico izkušenj in mladosti. Toda je, kar je. Življenje teče dalje in z njim tudi nogomet. Že jutri (v torek, op. p.) nas čaka uvodni nastop v Ligi prvakov proti izjemnemu nasprotniku, ki ve, kako se zmaguje na tekmah, ko si nasproti stojita dve zasedbi z bogato tradicijo uspehov. V vsakem primeru nas čaka zelo zahtevna naloga," se zahtevnosti uvodne evropske preizkušnje zaveda izkušeni nizozemski strokovnjak in v isti sapi poudarja, da je pred njegovim moštvom lepa prihodnost.