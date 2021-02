Koeman ob porazu spet o sodnikih: Vsi so rekli, da je bila 11-metrovka

Igralec tekme Jules Kounde je z izvrstnim prodorom in zaključkom zadel v prvem, nekdanji član Barcelone Ivan Rakitićpa je bil pred vrati Kataloncev podobno suveren v drugem polčasu za morda že ključno zmago v boju za uvrstitev v finale španskega pokala. Francoski branilec je v 25. minuti, potem ko je Barca v tekmo krenila veliko bolje od Seville, izvrstno preigraval mimo neprepoznavnega rojaka Samuela Umtitijater zaključil akcijo z močnim strelom v daljši kot mimo vratarja Marc-Andre ter Stegna. V zaključku prvega polčasa je moral Ter Stegen prisebno ustaviti tudi Sergia Escudera, po tem, ko je Umtiti nerodno postavljal "ofsajd zanko" in tudi padel daleč stran od svojega gola, pa se je hrvaški vezist Rakitić v zaključku tekme sprehodil do dobrega prijatelja v golu Barce in ga premagal z močnim strelom nad glavo za končni rezultat 2:0.

Katalonci so v drugem polčasu neuspešno protestirali pri sodniku Mateuu Lahozu, ki je po prekršku nad Jordijem Albozapiskal le za prosti strel na robu kazenskega prostora, čeprav je katalonski branilec padel globoko v 16-metrskem prostoru Seville. Čeprav bi si lahko ogledal VAR-posnetke, Lahoz tega ni storil oziroma ni dobil potrebnega signala sodelavcev.

Koeman: Zaslužili smo si več

"Sojenje je bilo dobro, a ostaja dvom o enajstmetrovki. Vsi so mi rekli, da je bila, pa ne le ljudje iz Barce. Ne vem, zakaj se ni vmešal VAR. Delali so (nogometaši Seville, op. a.) tudi veliko prekrškov, a pametnih, na naši polovici. Dobro so se branili, imajo pa izjemno širok kader," je po tekmi dejal trener Barcelone Ronald Koeman, ki se je v svoji prvi sezoni na Camp Nouu zdaj že kar nekajkrat lotil delivcev pravice.

"Mislim, da smo si zaslužili več, igrali smo dobro in si ustvarili veliko priložnosti. Mislim, da je glede na to, kar smo prikazali na zelenici, to previsok rezultat. Če nam lahko uspe preobrat? Barca je sposobna česar koli. Takoj podpišem rezultate, kakršne smo v zadnjem času beležili v gosteh, čeprav bi raje videl, da bi se nam poraz pripetil v prvenstvu,"je še povedal Koeman.

