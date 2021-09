Koeman po potopu Barcelone v Lizboni: Čutim podporo igralcev

Že pred tekmo drugega kroga Lige prvakov med Benfico in Barcelono, ki jo je katalonski klub prepričljivo izgubil (3:0), je bila prihodnost njegovega trenerja pod velikim vprašajem. Barcelona je po novi polomiji na dnu lestvice v skupini E brez točke in brez strela v okvir gola. Po srečanju sta o prihodnosti nizozemskega stratega na klopi Blaugrane spregovorila tudi Sergio Busquets in Frankie de Jong, ki sta delo svojega trenerja podprla.

Že pred srečanjem proti Benfici so španski mediji predvidevali odhod Nizozemca s trenerskega stolčka Barcelone, po novi slabi predstavi pa v časniku As poročajo, da je usoda Ronalda Koemana zapečatena. Predvidevajo celo, da je Nizozemec zadnjič vodil klub iz Katalonije. "Ne vem, kako razmišlja Barcelona in kako se bodo odločili v povezavi z mojo prihodnostjo. To ni v mojih rokah," se Koeman svojega položaja dobro zaveda. "S strani igralcev čutim podporo," je dodal nekdanji osrednji branilec.

"Zelo zapleteno je za vsakega trenerja. Ko v Barceloni ne zmagaš na dveh tekmah v Ligi prvakov, je to zelo kočljiv položaj. To popolnoma razumem," je nadaljeval trener, ki na tekmah proti Bayernu in Benfici s strani igrišča ni videl niti enega strela v gol svoje ekipe. Po poletju, ko je klub zapustil njegov najboljši igralec vseh časov Lionel Messi, so težave kluba zunaj igrišča dobro znane. Kljub temu pa katalonski navijači niso znani po tem, da zlahka sprejmejo slabo igro in predvsem slabe rezultate. Koeman vztraja, da se bodo vsi, ki so povezani s klubom, morali sprijazniti s trenutnim stanjem v klubu: "Poskušano spremeniti stvari in za to potrebujemo čas. V nekaterih nogometnih prvinah smo preprosto neenakopravni, fizično in z vidika hitrosti."

Ronald Koeman je v letošnji sezoni svojo ekipo na osmih tekmah do zmage popeljal na zgolj treh.

Zmagati moramo z igralci, ki so nam na voljo Očitno je, da Koeman trenutno nima na voljo igralcev, ki bi se po kakovosti primerjali z ekipami, ki so v preteklosti redno zmagovale v španskem prvenstvu in pretile v Ligi prvakov. Kljub temu se nekdanji igralec Barcelone zaveda, da pri navijačih niso zadostni zgolj dobri rezultati, pomemben je tudi privlačen slog igre: "Želimo zmagovati z igralci, ki so nam na voljo, v svojem slogu, na svoj način. Z veliko posesti žoge in številnimi ustvarjenimi priložnostmi." Kljub dejstvu, da je Barcelona proti Benfici žogo v svoji posesti imela kar 59 odstotkov časa, napadalci Kataloncev niso resno pretili vratarju Portugalcev Odysseasu Vlachodimosu. Nizozemec je stanje na igrišču spremljal z bolj optimističnim pogledom kot velika večina katalonskih navijačev: "Končni rezultat težko sprejmem. Mislim, da je moštvo igralo dobro do rezultata 2:0, saj smo imeli zelo dobre priložnosti za zadetke, če pa ne dosežeš gola, tudi zmagati ne moreš. Z zmagami bi lahko bili bolj mirni, ampak sprejmem dejstvo, da je prihodnost trenerja po porazih pod vprašajem."

Frankie de Jong v letošnji sezoni v dresu Barcelone še ni dosegel zadetka