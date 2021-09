Koeman: Messi je zakril vse težave Barcelone

58-letnik je nadaljeval, da se ob Messiju vsi zdijo boljši kot sicer in da to ni kritika na račun ostalih, temveč zgolj realno opažanje.

Nazadnje v intervjuju, ki ga je dal za nizozemski Voetbal International po porazu Barce proti Bayernu v prvem krogu Lige prvakov, objavljen pa je bil šele nedavno. "Messi je zakril vse naše težave. Bil je izjemen, zaradi njega smo zmagovali," je začel Koeman. "Seveda je imel okoli sebe odlične nogometaše, ampak on je pomenil tisto glavno razliko."

Po štirih prvenstvenih in eni tekmi v Ligi prvakov je jasno, da je Barcelona brez Lionela Messija povsem drugačna ekipa. Njen trener Ronald Koeman , ki v zadnjem času pridno išče razloge za vse bolj evidenten padec nekdanjega velikana, je dejstvo, da pogrešajo Messija, tudi sam že večkrat izpostavil.

"Vedel sem, kako dober je, a še vedno je zelo lepo, ko lahko to opazuješ v živo. Ima vse, kar bi si želel naučiti mlade nogometaše. Prepoznava situacije, obvladuje posest pod pritiskom, zaključuje napade, hiter je z žogo ... Vse je na najvišjem nivoju. To ni normalno, to ni normalno," je nekdanjemu varovancu na dušo popihal Koeman.

Nobena skrivnost ni, da si je želel Argentinec kariero nadaljevati na Camp Nouu, a ga je v odhod prisililo črno finančno stanje, v katerem se je znašel klub. Kljub temu pa nekdanji kapetan Barce Koeman ne obžaluje, da je zapustil nizozemski trenerski stolček in odšel v prestolnico Katalonije. "Ničesar ne obžalujem. Tako zahtevne situacije me potisnejo na višji nivo. Le tako iz sebe in nogometašev iztisnem največ."