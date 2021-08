Koeman o Moribu: Situacija je grozna, 18-letnik ne bi smel prioritizirati denarja

Zastopniki Ilaixa Moribe se že več tednov skušajo uskladiti z Barcelono glede nove pogodbe, a do dogovora za zdaj še ni prišlo. Kot poročajo španski mediji, je glavna težava denar, saj si katalonski velikan tako visokih plač kot v preteklosti zavoljo finančne krize ne more privoščiti. 18-letnik je poleg tega v zadnjem letu svoje pogodbe in bo v januarskem prestopnem roku že lahko sklenil dogovor s katerim od snubcev. Če bo do tega prišlo, bo prihodnje poletje Camp Nouu zapustil celo brez odškodnine, kar bi bil za Barco nedvomno velik udarec.

Med klubi, ki naj bi se zanimali zanj, se omenjajo Chelsea, RB Leipzig in celo Real Madrid. "Ilaixova situacija je grozna," je brez ovinkarjenja na novinarski konferenci pred sobotno tekmo z Athleticom iz Bilbaa povedal Ronald Koemand. "Moj nasvet zanj je bil, da denar ne bi smel biti najpomembnejša stvar za 18-letnika. Bolj pomembno je, koliko priložnosti dobiš pri teh letih. Žal pa nogometaš in njegov tabor razmišljata drugače, zaradi česar sem razočaran."

'Si ne želi ostati? Tudi prav'

V lanski sezoni se je Moriba dokazal kot velik potencial na sredini igrišča. V La Ligi je odigral 14 tekem, eno priložnost pa je dobil tudi v Ligi prvakov. Predsednik kluba Joan Laporta je sicer že pred tedni razkril, da je v Gvineji rojeni Španec zavrnil prvo ponudbo kluba za podaljšanje. "Do izteka pogodbe ima še eno leto, trenutne ponudbe pa ni želel sprejeti," je pred časom izjavil Laporta in dodal: "Tudi mi moramo poslati sporočil ostalim nogometašem. Če si ne želiš ostati, tudi prav. Našle se bodo drugačne rešitve."

Laporta sicer računa, da bo Moriba na vse skupaj še enkrat pogledal s treznimi očmi. "Rad bi, da znova premisli. Ne moremo si dopustiti, da igralec napreduje v prvo ekipo in nas kmalu zatem zapusti. To je nedopustno."