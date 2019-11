Koeman na klop Barcelone (morda) šele po Euru 2020

Po tem, ko je športni direktor Nizozemske nogometne zveze (KNVB) Nico-Jan Hoogmapotrdil, da ima selektor Ronald Koeman v pogodbi klavzulo, ki mu omogoča prekinitev pogodbe v primeru ponudbe iz Barcelone, se je legendarni branilec katalonskega ponosa zdaj ob številnih špekulacijah odločil odzvati tudi sam. Glede morebitnega povratka na Camp Nou, kjer je igral med letoma 1989 in 1995, je Koeman povedal, da bi bil zaradi klavzule mogoč šele po koncu evropskega prvenstva leta 2020, kjer bo s talentirano generacijo Nizozemske med glavnimi favoriti za končno zmago.

NIZOZEMSKA

"Z gotovostjo lahko rečem, da mojega položaja (pred prvenstvom, op. a.) ne bom zapustil zaradi katerega koli kluba," je povedal za nizozemski Fox Sportsin dodal: "Klavzula se nanaša le za Barcelono, veljavna pa postane šele po evropskem prvenstvu. Ne odhajam sedaj, to je stoodstotno gotovo. Po evropskem prvenstvu bo prišlo do trenutka ocenjevanja in kdo ve, morda bodo pri KNVB rekli: 'Tako slabo smo se odrezali na Euru, ne bomo nadaljevali skupaj.' A imam tudi priložnost oditi v en klub, ki je edini, ki ga (klavzula, op. a.) zajema."

Žal mu je, da so podrobnosti prišle v javnost

Koeman je v karieri kot trener med drugim že vodil Ajax, Valencio in Everton, leta 2018 pa je prevzel nizozemsko izbrano vrsto, ki je po letih tavanja in podpovprečnih rezultatov spet postala evropska velesila in ne nazadnje igrala tudi v finalu zaključnega turnirja Lige narodov, kjer so jo premagali gostitelji Portugalci (1:0). Na uvrstitev na veliko tekmovanje "oranje" sicer čaka vse od leta 2014, tokrat so v skupini z Nemčijo, Severno Irsko, Belorusijo in Estonijo v izvrstnem položaju za osvojitev prvega oziroma drugega mesta, ki prinašata vozovnico za EP.

BARCELONA

"Žal mi je, da se je to izvedelo," je o klavzuli še povedal Koeman. "Nisem jezen, toda govorila sva o tem (s športnim direktorjem Hoogmo, op. a.). Bela laž je kdaj lahko dobra. To jim od časa do časa povem,"je še dodal Koeman, ki je bil nazadnje zelo resno na radarju Kataloncev ob odhodu Luisa Enriquejaleta 2017, a so se na Camp Nouu takrat odločili za povratek svojega nekdanjega napadalca Ernesta Valverdeja, ki je zapustil klop Athletic Bilbaa.

Državna naslova v senci evropskih polomov

Valverde je kljub šokantnemu slovesu Neymarja Jr. v svoji prvi sezoni osvojil dvojno krono in se z ekipo prebil do četrtfinala Lige prvakov, kjer jo je z izjemnim preobratom v Rimu izločila Roma (3:0). Sledil je še en državni naslov v sezoni 2018/19 in podobno boleč izpad v Ligi prvakov v polfinalu proti Liverpoolu, ki je na povratni tekmi na Anfieldu z zmago s 4:0 izničil zaostanek z 0:3 iz Katalonije. Barca je izgubila tudi pokalni finale proti Valencii (1:2).

Kritike na Valverdejev račun ne pojenjajo, spet so malce glasnejše po sobotnem porazu na gostovanju pri Levanteju (1:3), čeprav je Barcelona še vedno na prvem mestu na lestvici in je v primerjavi z vsemi tekmeci zbrala največ točk tako na domačih kot gostujočih tekmah. Barca je sicer pogodbo z Valverdejem v drugi polovici minule sezone podaljšala do leta 2021.