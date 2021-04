Koeman nahrulil mladega branilca: Malce sem pretiraval

Oscar Mingueza je eno najlepših presenečenj sezone 2020/21 v taboru Barcelone. Kmalu 22-letni srednji branilec igra svojo prvo sezono v članskem moštvu, pri katerem je debitiral na tekmi skupinskega dela Lige prvakov v Kijevu. Že takrat je s svojo predstavo pokazal, da bo nanj trener Ronald Koemanlahko resno računal, in to zdaj drži kot pribito, čeprav ga je nizozemski strateg, sam nekoč član elitne skupine najboljših evropskih branilcev, pošteno okrcal med četrtkovo ligaško tekmo z Getafejem.

Madridčani so se na Camp Nouu pričakovano izkazali za trd oreh in po vodstvu Barcelone, za katero je v prvem polčasu poskrbel Lionel Messi, jim je uspelo izenačiti, avtogol je dosegel Clement Lenglet, nato pa so modri po zaostanku z 1 : 3 znižali tudi na 2 : 3 po zaslugi enajstmetrovke v 69. minuti, ki jo je izkoristil rezervist Enes Ünal. Kmalu zatem je Koeman zamenjal Minguezo (prekršek za najstrožjo kazen je sicer storil še en rezervist, Ronald Araujo) in ga pošteno nahrulil, ob menjavi pa ga sploh ni pogledal.