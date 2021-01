Koeman zadovoljen: Znižati želimo še zaostanek v prvenstvu

Barceloni se je v četrtfinalu z visoko zmago nad Valencio (3:0) pridružila tudi Sevilla. "Netopirje", ki so že več kot leto in pol branilci naslova, glede na to, da finala leta 2020 med Real Sociedadom in Athletic Bilbaom še vedno niso odigrali, so v prvem polčasu pokopali trije goli domačih Andaluzijcev v manj kot 20 minutah. Začelo se je z golom Luuka de Jonga v 20. in končalo z zadetkom Ivana Rakitića v 38. minuti, vmes je še enkrat zadel De Jong (33. minuta).

Lionel Messise je vrnil v prvo postavo Barcelone, v kateri ga zaradi udarca in izključitve na finalni tekmi španskega superpokala z Athletic Bilbaom ni bilo na zadnjih dveh tekmah. Po tem, ko so Katalonci v Sevilli ostali brez prve lovorike v sezoni, so uspešno nadaljevali s popotovanjem proti finalu kraljevega pokala, ki ima v Španiji, poleg seveda državnega naslova, največjo težo.

A Barci kljub povratku Messija ni bilo lahko v madridski četrti Vallecas, kjer so si gostje sicer skozi celoten obračun pripravili celo kopico zrelih priložnosti proti občasnemu prvoligašu, ki pa jih niso izkoristili. Makedonskega vratarja Stoleta Dimitrievskega je dvakrat samo v prvih 45 minutah rešil okvir vrat, medtem ko je Dimitrievski dobro ustavil poskus Antoina Griezmannain Francisca Trincaa, potem ko je bil slednji tudi zelo sebičen in ni podal kateremu od bolje postavljenih soigralcev.

Okvir gola je v drugem polčasu zatresel tudi Messi z izvrstnim prostim strelom, Rayo pa je gostujočo zapravljivost kaznoval po dobri uri igre, ko je Fran Garciaizkoristil slabo posredovanje vratarja Barce Norberta Netain zadel v prazno mrežo. A hitro je sledil preobrat, po protinapadu, ki ga je začel in po podaji Griezmanna z lahkim golom dokončal Messi, je za končnih 2:1 v podobnem slogu mrežo po podaji Jordija Albe zatresel Frenkie de Jong. Katalonci bi lahko slavili tudi z višjo razliko, De Jongu so sodniki že pred golom za 2:1 razveljavili en zadetek zaradi prepovedanega položaja, Messi pa je po izjemnem samostojnem prodoru z neposredne bližine zgrešil s strelom na bližnjo vratnico, medtem ko se domači niso niti približali temu, da bi španske podprvake še četrtič na zadnjih štirih tekmah na izpadanje "odpeljali" v podaljšek.

Vrhunci tekme Rayo Vallecano ‒ Barcelona: