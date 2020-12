Koeman napovedal: Od jutri Messi ne bo več počival

"Najpomembneje je, da smo se uvrstili v naslednji krog, to pa nam je že uspelo v Kijevu,"se je zadnjega gostovanja pri kijevskem Dinamu, klubu slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, pred dvobojem v madžarski prestolnici dotaknil Ronald Koeman. Nizozemec je tudi takrat močno spremenil začetno postavo, v kateri ni bilo kapetana in prvega strelca v zgodovini kluba Lionela Messija. A tudi brez Argentinca so Katalonci slavili visoko zmago (4:0) in si zagotovili napredovanje, obenem pa nadaljevali zmagoviti niz v novi sezoni Lige prvakov.

"Ko si v Barci, moraš zmagati na vsaki tekmi in igrati dobro. Želimo biti prvi v skupini. Imamo tri točke prednosti, do konca pa sta še dve tekmi," je nadaljeval Koeman, ki se je nato dotaknil vnovične odsotnosti kapetana. "Kakšen je bil najin pogovor? To (da Messi počiva, op. a.) ni nekaj običajnega, razumem. A pri tem razporedu sta dva trenutka, v katerih si lahko odpočiješ, to pa sta tekmi v Kijevu in jutrišnja. Treba je ponuditi priložnosti drugim igralcem, sobotna tekma (prvenstveno gostovanje v Cadizu, op. a.) pa je zelo pomembna. Potrebujemo zmago. Dva trenutka sta bila za počitek, to pa sta tadva. Od jutri ne bo več počival. Če je zdaj bolj radodaren? Leo je vedno Leo. Zelo je pomemben za naš napad. Če do njega pride žoga, pride do gibanja in če je tudi kakovost pri podaji ... Na začetku sezone mu je bilo morda težje. Ni mu treba zabiti 30 golov. Še vedno je izjemno pomemben igralec v napadu."

Pričakuje povratek Piqueja še pred koncem sezone

Koeman je glede poškodovanih branilcev Ronalda Arauja in Samuela Umtitija, ki ju Barca ob že potrjeni daljši odsotnosti Gerarda Piquejater nedavni poškodbi Clementa Lengletanujno potrebuje, dejal, da sta blizu povratka. Umtiti bo odigral tekmo z B-ekipo, medtem ko Araujo že pridno trenira s soigralci, a nizozemski trener pravi, da z njim še ni želel tvegati.

"Jasno je, da govorim z Gerardom, saj je vsak dan v našem klubskem centru, kjer dela vaje za moč. Jaz nisem zdravnik, nisem vplival na njegovo odločitev (zaenkrat bo poškodbo kolena poskušal zdraviti brez operacije, op. a.). Zdravniki in Gerard so tisti, ki odločajo. Menimo, da je to najboljši način, da si opomore. Ni treba hiteti, a pričakujem, da bo odigral nekaj tekem v tej sezoni,"je o Piqueju, ki ga je na zadnjih tekmah sicer navdušujoče nadomestil 21-letni branilec B-ekipe Oscar Mingueza, povedal Koeman.