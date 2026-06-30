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Nogomet

Maročani slavili na nizozemskih ulicah, Koeman noče odgovarjati za poraz

Monterrey, 30. 06. 2026 10.16 pred 45 minutami 4 min branja 6

Avtor:
STA
Ronald Koeman ne želi prevzeti odgovornosti za izpad Nizozemske iz svetovnega prvenstva

Maroko se je uvrstil v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v mehiškem Monterreyu, ko je po enajstmetrovkah izločili Nizozemsko. Ronald Koeman je svojo prihodnost na mestu selektorja poražene vrste pustil odprto. "Vzel si bom nekaj časa, da razmislim o svoji prihodnosti," je dejal. Dramatična zmaga Maroka nad Nizozemsko po enajstmetrovkah pa je v nizozemskem Haagu, domu velike maroške skupnosti, sprožila prizore veselja, a tudi nasilne aretacije med spopadi s policijo.

V mestni četrti Schilderswijk so novinarji AFP videli navijače, ogrnjene z maroškimi zastavami, ki so plesali in navijali na ulicah, eksplodirale so tudi petarde.

Več sto navijačev se je zbralo na križišču v četrti, brcali so žoge v zrak in divje slavili s potniki v vozilih, ki so peljali mimo, nekateri pa so skakali tudi po avtomobilih.

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Približno uro po začetku slavja se je razpoloženje poslabšalo, ko je na kraj dogodka prispela policija za boj proti izgredom, ter uporabila vodne topove in izvedla napade s palicami, da bi razgnala množico.

Novinarji francoske tiskovne agencije AFP so videli približno ducat aretacij, pri čemer je policija več mladeničev po udarcih s palicami po nogah spravila na tla. Policisti so nekatere lovili na kolesih. Nato so jih z lisicami na rokah odpeljali s policijskimi kombiji.

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Kljub večkratnim poskusom so ljudje zavrnili pogovore z mediji in so raje ohranili svojo identiteto v tajnosti. Mnogi so nosili maske sli si z rutami zakrivali obraze.

Kaj se je zgodilo na tekmi

Tekma osmine finala svetovnega prvenstva v Monterreyu se je končala z remijem 1:1 po podaljšku, kar je privedlo do napetega izvajanja enajstmetrovk. Po več zgrešenih kazenskih strelih na obeh straneh je maroški napadalec Ismael Saibari, ki na Nizozemskem igra za PSV Eindhoven, zadel in reprezentanci zagotovil tekmo osmine finala s sogostiteljico SP Kanado.

Nizozemski kapetan Virgil van Dijk, ki je pri prejetem zadetku Maroka za izenačenje v sodnikom dodatku rednega dela lahko le nemočno opazoval Isso Diopa, je ocenil, da je njihov načrt igre bil pravi. "Na koncu smo imeli enajstmetrovke in žal nam v njih ni uspelo. Vedno se da stvari narediti bolje, ampak to nam zdaj ne pomaga," je dodal.

Kapetan Nizozemske Virgil van Dijk in vratar Maroka Yassine Bounou
Kapetan Nizozemske Virgil van Dijk in vratar Maroka Yassine Bounou
FOTO: AP

Po rednem delu in podaljšku je bil rezultat 1:1. Cody Gakpo zadel za oranžne v 72. minuti, Issa Diop pa je v 91. minuti z glavo izenačil za polfinaliste prejšnjega SP iz Severne Afrike, ki so večino tekme imeli več od igre.

V enajstmetrovkah so kar trije nizozemski igralci, Justin Kluivert, Quinten Timber in Crysencio Summerville, zgrešili strele, Maroko pa je na koncu nadomestil zgrešena poskusa Neila al-Aynaouika in Achrafa Hakimija.

Pet v obrambi

Nizozemci so sicer ostali neporaženi v rednem delu in podaljških že 16. zaporedno tekmo na SP. To je niz, ki sega vse od njihovega poraza v finalu leta 2010 z 0:1 po podaljšku proti Španiji, a so kljub temu igrišče zapustili kot poraženci. S tem so oranje že tretji zaporedni nastop na SP končali na ta način - leta 2022 proti Argentini v četrtfinalu, osem let prej pa proti Argentini v polfinalu.

Koeman se je, zavedajoč se igre Maročanov, ki so bili v skupinskem delu neporaženi, odmaknil od tipične formacije 4-3-3. Micky van de Ven je zamenjal Tijjanija Reijndersa, da bi dokončal obrambno peterko in si prizadeval za večjo obrambno stabilnost. Koeman zaradi te taktične izbire soočil s kritikami.

"Vem, da bi bil kot selektor reprezentance pohvaljen, če ne bi prejeli tistega izenačujočega gola za 1:1. Zdaj pa me kritizirajo, ker igram s petimi branilci," je pripomnil član zmagovite ekipe z evropskega prvenstva leta 1988. V njegovi začetni enajsterici je bilo skupno devet igralcev iz angleške premier lige.

Strelec izenačujočega gola Issa Diop
Strelec izenačujočega gola Issa Diop
FOTO: AP

V maroški postavi ni bilo presenečenj, Ismael Saibari iz PSV Eindhovna je bil ponovno zadolžen za vodenje napada, kapetan Hakimi pa je zabeležil svoj 100. reprezentančni nastop. Od samega začetka so bili Maročani tisti, ki so ustvarili bolj prepričljive priložnosti. "Uspelo nam je. Ni bilo lahko. Trenutno sem zelo utrujen, a sem zelo ponosen na ekipo," je Hakimi povedal takoj po tekmi.

"Poznamo takšne tekme. Vedeli smo, proti komu igramo," je dejal Hakimi. Kapetan Maroka se je zahvalil mehiški publiki za podporo njegovi ekipi. "Pred nekaj dnevi smo rekli, da moramo ostati osredotočeni in močni. Fizično, pa tudi psihično, saj nismo vedeli, koliko časa bo tekma trajala. Pokazali veliko mentalno moč in se uspeli vrniti," je zadovoljno ugotovil branilec PSG.

"Izjemno težka tekma proti res težkemu nasprotniku. Eden najboljših nasprotnikov, s katerimi se lahko soočite na svetu. Gre za ekipo med desetimi najboljšimi, kandidatko za osvojitev SP. Način, kako nam je danes uspelo zmagati, je seveda velika spodbuda za nas kot ekipo," pa je ocenil maroški branilec Noussair Mazraoui.

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KOMENTARJI6

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LinaAnil
30. 06. 2026 11.13
Seveda slavijo na nizozemskih ulicah, če pa jih je tam več kot v matični državi!
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
30. 06. 2026 11.10
V Nizozemski reprezentanci ni Nizozemcev.
Odgovori
+1
1 0
manucao
30. 06. 2026 11.00
Izginil je tipičen Nizozemski nogomet in kot je povedal Ibrahimovič je za to največji krivec izključno Koeman.
Odgovori
-1
0 1
paulista
30. 06. 2026 10.28
Hvala bogu, da so izpadli Nemci in ti Nizozemci... zdaj se naj poslovijo še Francozi, portugalci in Angleži in naj se prvenstvo začne
Odgovori
-5
3 8
annonymo95
30. 06. 2026 10.54
''Francozi''
Odgovori
+0
1 1
hojladri123
30. 06. 2026 11.18
Ti bi da se favorite izloči še predno pridejo do Argentincev ali Špancev ane ;)
Odgovori
0 0
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