Koeman: Ni mi žal, da je Suarez odšel

Kot je znano, je Luis Suarez iz Barcelone prestopil v madridski Atletico in tam kot kaže našel pravo okolje, kar dokazuje tudi z doseženimi goli. Ronald Koeman,ki je na klopi Barcelone zamenjal Quiqueja Setiena, pravi, da ni imel prav veliko izbire: "Ne, ni mi žal, da je Suarez odšel. Vedno sem cenil njegove kvalitete, a je že bilo odločeno, tako s strani kluba, kot njegove, da odide."

Suarez je za Barco dosegel 198 golov in bil eden ključnih igralcev blaugrane, ob tem je v zelo dobrih odnosih tudi s prvim zvezdnikom moštva Leom Messijem. Slednji je praznike preživel v domovini, kjer je tudi zdravil poškodbo gležnja, a kot kaže je vse v redu. O Argentincu je trener na novinarski konferenci pred tekmo španskega prvenstva dejal: "Messi je dobro, treniral je tudi 30. in 31. decembra, ko so bili njegovi soigralci prosti. Nima več težav in komaj čaka, da zaigra."

O usodni povezanosti Messija in Barcelone, o nekakšni odvisnosti kluba od nogometnega zvezdnika pa je dodal: "Seveda je to prisotno. Tako je bilo mnoga leta, odločil je veliko tekem. Zato je tudi najboljši na svetu. Leo je rekel, da se o svoji usodi ne bo odločil sedaj in to moramo spoštovati. Mislim, da ni prostora za skrb."