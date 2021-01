Koeman o finančni krizi Barcelone: Trpimo bolj kot ostali

Zadolženost Barcelone po zadnjih podatkih, ki so se pojavili v španskih in svetovnih medijih, strmo narašča, še avgusta 2020 pa naj bi Katalonci najeli za več kot milijardo evrov dolgoročnih kreditov. Dolgujejo tudi denar za zadnjih nekaj odmevnih prestopov, samo Liverpoolu za brazilskega vezista Philippa Coutinha 69,2 milijona evrov, za nizozemskega vezista Frenkieja de Jonga pa Ajaxu 64 milijonov evrov. Po marčevski prekinitvi vseh tekmovanj je klubsko vodstvo, ki je od oktobrskega odstopa predsednika Josepa Marie Bartomeua v rokah začasnega upravnega odbora, z zaposlenimi sklenilo več dogovorov za znižanje plač, ki je vsaj malce olajšalo hudo finančno stisko.

"Mislim, da je Barcelona eden od velikih klubov, ki zaradi covida-19 in praznih stadionov trpijo bolj kot ostali," je na torkovi novinarski konferenci dejal trener članske nogometne ekipe Barce Ronald Koeman. "To, da ni turistov, prav tako vpliva na finance. Številke vseh velikih klubov so v tem trenutku vse prej kot dobre, ne le tukaj, a mislim, da to na igralce ne vpliva. Osredotočeni so na svoje naloge. Samo to lahko storimo–se osredotočimo na zmagovanje. Vemo, da je situacija težka, vsi pa smo klubu priskočili na pomoč z znižanjem plač,"je nadaljeval Koeman.

Dvomi, da zamujajo tudi plače

Barcelona je oktobra oznanila, da so se (neto) dolgovi podvojili na kar 488 milijonov evrov, letno poročilo pa je prikazalo še veliko hujše stanje. Radio Cadena COPEje v ponedeljek celo poročal, da Katalonci z zamudo izplačujejo plače igralcem, a je Koeman dejal, da to verjetno ni res.

"Vem, da včasih na plano pridejo informacije, ki niso resnične, zato bi se moral glede tega pozanimati, ne vem,"je sicer ne preveč prepričljivo dejal Koeman. Kljub krizi je Barcelona sezono 2019/20 končala na vrhu lestvice Deloitta s prihodki v višini 715,1 milijona evrov. Pred nekaj meseci je sicer tudi začasni prvi mož kluba, Carles Tusquets, priznal, da bi bilo v luči finančnih tegob poleti 2020 morda smiselno prodati prvega zvezdnika Lionela Messija, za katerega bi lahko Katalonci verjetno iztržili 200 in več milijonov evrov.

'Če želimo kaj osvojiti, potrebujemo Messija v dobri formi'

A Messi je kljub odmevni uradni zahtevi za prestop ostal v Kataloniji, kjer bodo lahko nanj računali že za sredino pokalno preizkušnjo v kraljevem pokalu proti madridskemu Rayu Vallecanu. Argentinec se v postavo vrača po dveh tekmah suspenza, ki ga je doletel, ker je med finalno tekmo španskega superpokala proti Athletic Bilbau nasprotnika udaril v glavo.

"Ali bo začel? Leo je vedno lačen igre in osvajanja lovorik," se je k veliko bolj pozitivnim novicam obrnil Koeman. "Je zmagovalec in želi si igrati vsako tekmo. Prej ga je mučila manjša poškodba, a komaj čaka, da se vrne v pogon po tem suspenzu. Svež je in nima nobenih težav s poškodbami. Če želimo kaj osvojiti, potrebujemo Messija v dobri formi," je dodal nizozemski trener in pristavil, da se"najkrajša pot do lovorike" Barci odpira ravno v kraljevem pokalu, v katerem je že zgodovinsko najuspešnejša. Zaradi hitrih sloves Atletico Madrida in Real Madrida se zdi naloga Kataloncev še lažja, a tako se je zdelo že na nedavni superpokalni tekmi v Sevilli, ko je Athletic po podaljšku presenetil slovite tekmece (3:2).

"Ne verjamem, da imamo zaradi tega, ker so izpadli, kaj več možnosti,"je o Atleticu in Realu, ki sta pred Barcelono tudi v državnem prvenstvu, povedal Koeman. "Kot smo videli v superpokalu, so še druge zelo močne ekipe. Morda bo za Atletico in Real to celo prednost, ker bosta bolj spočita. A sam raje igram v vseh treh tekmovanjih z možnostjo, da nekaj osvojim. V vsakem tekmovanju želimo zmagati,"je še dodal legendarni Nizozemec.