Koeman odgovoril Griezmannu: Trener sem jaz in on mora igrati

"Trudi se na vso moč, imeti mora tudi srečo, toda realizirati mora priložnosti, ki se mu ponudijo. Trener ukazuje, on pa mora dati vse od sebe," je bil kratek in jedrnat nizozemski strateg na klopi Barcelone. "Vsakdo ima pravico reči, kar želi. Z njim sem govoril v četrtek popoldne, toda ne o tej temi. Iščem najboljše za ekipo in verjamem v to, da je desna stran zanj dobra. Lahko igra tudi na položajih št. 10 oz. 9, toda jaz odločam, on pa mora dati vse od sebe," je izpostavil Ronald Koeman .

Koemanovi začetki na klopi Barcelone so bili vse prej kot lahki, saj je moral uvodoma narediti 'čistko', poleg tega pa je bil Messi z eno nogo že pri izhodnih vratih, a je predsednik Barcelone Argentincu hitro dal vedeti, da brez plačila klavzule ne bo odšel nikamor. Barcelono, ki je za zdaj v La ligi odigrala le tri tekme, čaka v soboto gostovanje v Madridu, in sicer pri Getafeju. Gre za redno Barcelonino stranko – Katalonci namreč proti Getafeju niso izgubili na zadnjih sedemnajstih obračunih (14 zmag, 3 remiji), zadnji poraz pa sega v november 2011. Kljub temu je Koeman opozoril, da je Getafe ekipa, ki je v zadnjih sezonah močno napredovala. Nenazadnje so nogometaši iz predmestja Madrida to dokazali v pretekli sezoni Lige Evropa, kjer so se prebili v osmino finala, nato pa izgubili z Interjem. "Treba je izpostaviti Getafejevo pot v zadnjih letih. Gre za zmagovalno ekipo, zasluge pa gre pripisati igralcem in trenerju. Dobro bomo morali biti pripravljeni, zahtevno gostovanje bo," je opozoril nizozemski strateg na klopi Kataloncev.