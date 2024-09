Koeman odpisal Nizozemca, ki se je pridružil klubu iz Saudove Arabije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poteza je razočarala selektorja Nizozemske Ronalda Koemana . "Pri 26 letih se je odločil oditi v Saudovo Arabijo. Jasno je, da to nima nikakršnih vez s športnimi ambicijami. Zanj je kariera v nizozemskem dresu zaključena," je dejal nizozemski strokovnjak.

Bergwijn, ki je za oranje debitiral prav pod budnim očesom prekaljenega 61-letnika, je bil nad tem ogorčen. "Nikoli več ne želim igrati za Koemana. Ne želim igrati za nekoga, ki me odpisal preko medijev, tako kot je storil on. Lahko bi me poklical, da mu obrazložim svojo plat. Kako je lahko rekel kaj takšnega brez, da bi pred tem govoril z mano?"

Nizozemski krilni napadalec je sicer otrok Ajaxa, a ga je pot nato ponesla v PSV iz Eindhovna, Tottenham, pa znova v Amsterdam in sedaj še v Al-Ittihad. Za tulipane je vknjižil 35 nastopov in ob tem dosegel osem zadetkov.

Arabci še naprej krepijo svojo ligo

Po lanskem pompoznem prestopnem roku v Saudovi Arabiji, kar se tiče prihodov igralcev, se arabski prvoligaši ne zaustavljajo. To poletje so se na Arabski polotok preselili Ivan Toney, Chris Smalling, Joao Cancelo, Moussa Diaby, Nacho Fernandez, Pierre-Emerick Aubameyang, Houssem Aouar, Predrag Rajković, Danilo Pereira, Mohamed Simakan, Angelo, Cristian Tello, Kurt Zouma, Daniel Podence, Giacomo Bonaventura ...