Koeman: Ko je žoga prišla do Messija, smo vedeli, da je ne bo izgubil. Sedaj je drugače

"Ko je bil Messi še tukaj, so se nas nasprotniki bolj bali. Ne želim vedno govoriti iste stvari, a dejstvo je, da gre za najboljšega na svetu. Vsem nam je bilo lažje. Če je prišla žoga do njega, smo vedeli, da je ne bo izgubil. Sedaj je drugače. Videti je, da Messija ni več med nami, a tako pač je. Ničesar ne moremo spremeniti," je po remiju na San Mamesu ugotavljal Ronald Koeman.

Domači Athletic Bilbao je bil večji del tekme boljši nasprotnik in je imel tudi lepše priložnosti. Predvsem v prvem polčasu so Baski povsem prevladovali, v nadaljevanju pa so tudi katalonski gostje vendarle pokazali, da so lahko še kako nevarni. Frenkie de Jong je zatresel okvir vrat, Memphis Depay pa je po zadetku zapravil zelo lepo priložnost iz praktično identičnega položaja, iz katerega je deset minut pred tem meril v polno.

"Marsikaj je bilo zelo dobrega. Predvsem začetek tekme pa smo si preveč otežili. Pritiskali so nas visoko, nam pa ni uspelo zadržati žoge, ker nismo bili dovolj mirni. To bomo morali izboljšati. Ni nam bilo lahko, a smo zdržali," je o tekmi povedal 58-letnik in dodal: "Mislim, da je remi pravičen rezultat. Imeli smo svoje priložnosti, a Athletic je bil tokrat na zelo visokem nivoju, zato z izidom ne morem biti nezadovoljen."