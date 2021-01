Koeman po bolečem porazu: Messi? Zatrdil je, da lahko igra

Ronald Koeman je po porazu z Athleticom (2:3) priznal, da to ni bil najboljši večer njegovega moštva, ki je predvsem v prvem polčasu storilo nekaj napak na sredini igrišča. "Tu si je nasprotnik v prvem delu igre priigral določeno prednost in nas ne nazadnje kaznoval za napake. V nadaljevanju tekme smo bili boljši, si pripravili nekaj priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Ko izgubiš na tak način, po podaljšku, je to vedno boleče. Toda ne bomo delali drame, vemo, da nas do konca sezone čaka še kar nekaj podobnih preizkušenj," je dejal nekdanji selektor nizozemske izbrane vrste, ki je v nadaljevanju druženja s predstavniki 'sedme sile' spregovoril tudi o prekršku Lionela Messija za izključitev.



Zatrdil, da je pripravljen

"Sam nisem najbolje videl te situacije, a če je glavni sodnik ocenil, da je bil to prekršek za rdeči karton, je težko karkoli oporekati. Imeli bomo dovolj časa za analizo tekme in tudi posamičnih situacij. Nahajamo se v prehodnem obdobju, kar se odraža v posameznih delih tekem. So obdobja, ko igramo odličen nogomet, po drugi strani pa se nam dogajajo napake, ki jih nasprotniki na našo nesrečo znajo kaznovati. Predvsem na slednjem bomo morali še veliko delati, se izboljšati, kar nam bo prineslo tudi boljše rezultate," je jasen Koeman, ki je na vprašanje o Argentinčevi telesni pripravljenosti po nedavni poškodbi stegenske mišice odgovoril: "Leo mi je zatrdil, da je pripravljen za tako zahtevno tekmo. Veste, govorimo o tako izkušenem in kakovostnem nogometašu, ki po toliko letih v vrhunskem športu natančno vé, ali je pripravljen za tekmo ali ne. Nisem imel razloga, da bi podvomil o Messijevi iskrenosti."