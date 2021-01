Koeman po drami v Cordobi: Puig se je javil sam

A kot se je izkazalo, to ni bil njun zadnji dvoboj z bele pike, saj se rezultat do konca rednega dela tekme in tudi v 30-minutnem podaljšku ni več spremenil, Oyarzabal pa je bil med tistimi, ki jim je Ter Stegen bravurozno ubranil enajstmetrovko v seriji petih strelov. Po dveh obrambah Nemca, ki po koncu podaljška ni poslušal navodil trenerja Ronalda Koemana in odhitel v slačilnico, najbrž na opravljanje majhne potrebe, je Willian Jose zadel še vratnico, na koncu pa je po zgrešenih strelih De Jonga (vratnica) in Antoina Griezmanna (prek vrat) tekmo v korist Barce z odločilnim petim poskusom prevesil mladi vezist Riqui Puig .

Barcelona je tik pred tekmo z Real Sociedadom ostala brez kapetana Lionela Messija , a se kljub odsotnosti Argentinca uspela prebiti v veliki finale letošnje izvedbe španskega superpokala, ki navkljub načrtom za ponovni obisk Savdske Arabije zaradi veljavnih ukrepov tokrat poteka v domači Andaluziji. V Cordobi je bilo napeto do zadnjega udarca, potem ko je Barcelona v prvem polčasu zasluženo povedla z golom Frenkieja de Jonga , a so Baski nato prav tako povsem zasluženo izenačili v drugem polčasu, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral ravno De Jong, kapetan belo-modrih Mikel Oyarzabal pa je z enajstih metrov zanesljivo ukanil Marc-Andre Ter stegna .

Koeman: Ne vem, če bo Messi nared do nedelje

"Zapisana sem imel štiri imena za izvajanje enajstmetrovk, vprašal pa sem, kdo bo streljal petega za zmago. Riqui je odločno dvignil roko. Tako da je bilo perfektno," je bil zadovoljen Koeman, ki enemu največjih talentov katalonske nogometne šole zaenkrat še ni ponudil priložnosti za nastop od prve minute. Tudi tokrat je Puig s klopi vstopil šele v zaključku tekme.

"Tekma je bila izvrstna, obe ekipi sta igrali res dobro, bilo je res napeto in obe ekipi sta imeli priložnosti, da tekmo dobita,"je dodal Koeman, ki zdaj z varovanci čaka na razplet drugega polfinala v Malagi, kjer se bosta udarila državni prvak in veliki Barcin rival Real Madrid ter ob baskovskemu rivalu Sociedadu drugi finalist še nezaključene minule sezone španskega pokala Athletic Bilbao.

"Izboljšujemo našo igro, a tudi zbranost in miselnost. Damo vse od sebe za to, da tekmo dobimo,"je še povedal Koeman."Smo na dobri poti. Za mlade je takšna tekma pomembna z vidika izkušenj. Bomo pa si morali opomoči po teh 120 minutah. Imamo dan več (premora, op. a.), a bomo videli, na koliko igralcev bomo lahko računali. Igra je bila zelo intenzivna in je pobrala veliko moči. Messi? Ne vem, če bo nared do nedelje. Moramo počakati in bomo videli. Ter Stegen? Bil je odločilen. Odigral je izvrstno tekmo in bil ključnega pomena pri enajstmetrovkah. Ubranil je prve tri. Prednost je, ko lahko računaš na izvrstnega vratarja. Sem pa zelo ponosen na to ekipo. Pomembno je, da so v ozadju fantje, ki lahko izpolnijo nalogo. Kaj sem svetoval strelcem? Le to, da naj ne dvomijo in streljajo proti golu."

Puig se ne namerava predati

Puig je po tekmi za televizijo Movistar+dejal, da je "vedel", da bo šla žoga v mrežo, že ko jo je pobral s tal. Dodal je, da mu razpoloženja v zadnjih mesecih ne pokvari niti pomanjkanje minut, potem ko mu je Koeman skupaj s še nekaterimi mladimi kolegi že večkrat tudi javno namignil, da bi bilo morda bolje, če bi odšli na posojo.

"Trener je rekel, da ima štiri izvajalce in da potrebuje petega, jaz pa sem bil prvi, ki je rekel, da bo streljal,"je dejal vedno nasmejani 21-letni Katalonec. "Zgrešili so veliko enajstmetrovk, tako kot mi. Antoine je zgrešil eno, ki bi bila lahko že odločilna, ko pa sem pobral žogo s tal, sem vedel, da bo šla v mrežo, tja sem jo poslal res odločno. Nikoli ne izgubim nasmeška, sem vesel fant, čeprav ne igram veliko, če pa mi Ronald tu in tam ponudi kakšno minuto, jo bom kar najbolje izkoristil. Sicer pa bom še naprej delal, nikoli se ne bom predal."