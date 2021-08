Žvižgi za Piqueja, Umititija in Pjanića. Koeman verjame v trenutno zasedbo

Nogometaši Barcelone – brez Lionela Messija – so na generalki pred uradnim začetkom sezone s 3:0 premagali Juventus. Trener Ronald Koeman je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev in je dejal, da ima trenutna zasedba velik potencial, navijači pa so pred in med tekmo nekaterim nogometašem celo žvižgali. Najbolj na udaru so bili Samuel Umtiti, Gerard Pique in Miralem Pjanić. Medtem se člani katalonskega kluba na vse pretege trudijo, da bi preprečili Messijevo selitev v Pariz.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Normalno je, da je za vse težko, ko klub zapusti takšen nogometaš. A morali bomo iti naprej, nastale situacije se ne da več spremeniti," je Ronald Koeman razlagal po koncu prijateljske tekme med Barcelono in Juventusom. "Imamo druge nogometaše, ki lahko igrajo na njegovem položaju in bodo v prihodnje morali biti pomemben del naše ekipe." Nizozemski strateg je prepričan, da se bo Barcelona v tej sezoni lahko borila za najvišja mesta. Kot enega izmed razlogov za to je poudaril prihod Memphisa Depayja iz Lyona, ki je proti Juventusu dosegel zadetek za 1:0. "Pokazal je, kako učinkovit zna biti," je bil z učinkom rojaka zadovoljen Koeman, ki je dodal: "Nogometaši na sredini igrišča bodo morali doseči več zadetkov. Celotna ekipa se mora še izboljšati, ker bomo najboljšega na svetu seveda pogrešali. A nimamo kaj, to bomo morali sprejeti in se lotiti dela." Čeprav je bilo na novinarski konferenci o sami tekmi bolj malo govora, je Koeman vseeno našel nekaj besed tudi za predstavo svojih varovancev. "Odličen rezultat. Kar se igre tiče, smo dosegli zelo visok nivo. Ta ekipa ima veliko potenciala." PREBERI ŠE Messi v solzah: To je konec, ni več vrnitve. Storil sem vse, kar sem lahko Člani kluba še niso vrgli puške v koruzo

Številni mediji poročajo, da bo Lionel Messi že v ponedeljek v Parizu opravil zdravniški pregled, nekateri člani katalonskega kluba pa skušajo to na vsak način preprečiti. Marca je na svoji spletni strani objavila dokumente, iz katerih je razvidno, da so na Evropsko komisijo naslovili pritožbo, ker je PSG po njihovem mnenju krši pravila Uefinega finančnega fair playja. "Razmerje med prihodki kluba in plačami nogometašev je pri PSG-ju še slabše kot pri Barceloni. V sezoni 2019/2020 so v Parizu kar 99 odstotkov vseh prihodkov porabili za plače, medtem ko so pri Barceloni za plače namenili 54 odstotkov," med drugim piše v pritožbi. A kot opozarja Marca, bi morali pristojni organi blokirati prestop, še preden bi ga na Parku princev uspeli uradno potrditi, saj kasneje to ni več mogoče. Vrhunci tekme Barcelona – Juventus icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Navijači zamerili nekaterim igralcem

Na tradicionalnem pokalu Joana Gamperja, ki ga Barcelona prireja že od leta 1966, je tokrat gostoval Juventus. Namesto na Camp Nouu je bila tekma odigrana na pomožnem stadionu, poimenovanem po legendarnem Johanu Cruijffu, kjer se je zbralo le tri tisoč navijačev. Ti so med tekmo večkrat vzklikali napeve v čast poslavljajočega se Argentinca, nekaterim drugim nogometašem Barcelone pa so namenili celo žvižge. Največ jih je bil deležen Samuel Umtiti, ki je bil po tekmi zaradi tega tako besen, da je odšel naravnost v garderobo in tako ni poziral s soigralci ob podelitvi pokala. Podoben sprejem je pričakal tudi Gerarda Piqueja in Miralema Pjanića. Je pa zbrano občinstvo z aplavzom nagradilo Antoina Griezmanna, ki je z igrišča odšel pet minut pred koncem tekme. Ovacije na svoj račun je prejel tudi Riqui Puig, ki že nekaj sezon velja za vzhajajočo zvezdo kluba, a še ni dobil prave priložnosti. Ob dobri predstavi se mu je uspelo vpisati tudi med strelce, s fantastičnim strelom z roba kazenskega prostora je poskrbel za končnih 3:0.