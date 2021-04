Koeman po El Clasicu: O enajstmetrovki ne bi smelo biti dvoma, saj imamo VAR

Takoj po zadnjem pisku Jesusa Gila Manzana pa so nogometaši Barcelone protestirali pri glavnem sodniku, najglasnejši je bil Gerard Pique , ki sicer zaradi poškodbe niti ni igral. Španski centralni branilec je tako izgubil živce, da ga je moral miriti celo nekdo iz gostujočega strokovnega štaba. Zaradi česa je Pique protestiral, ni povsem znano, najverjetneje zaradi nedosojene enajstmetrovke nad Martinom Braithwaitom v drugem polčasu, ko je nespametno posredoval Ferland Mendy in pri tem, vsaj po mnenju Barcinih nogometašev, storil prekršek.

"Enajstmetrovka je čista kot solza. A sedaj moramo utihniti in to sprejeti," je še dodal Koeman, ki je prejel tudi vprašanje, ali je sodnik odločilno vplival na potek srečanja. "Če ne bi, bi bilo 2:2," je bil jasen njegov odgovor.

'Ne razumem, saj imajo VAR'

"Ne razumem, kako je lahko stranski sodnik deset metrov stran in tega ne vidi. Morda sodniki niso videli vsega skupaj, a imajo tudi VAR, da jim pomaga. Zame je to čista situacija. Martin (Braithwaite, op. a.) je padel in morala bi biti enajstmetrovka."

To je bil za Barcelono sploh prvi ligaški poraz v letu 2021, kljub temu pa je bil nizozemski strokovnjak zadovoljen s prikazanim, predvsem v drugem polčasu: "Najboljše bo, da neham govoriti o sodnikih. Pokazali smo pravo mentaliteto, zato bi si zaslužili korektne odločitve v takšnih trenutkih. Nisem samo jaz tisti, ki je razburjen. Tudi nogometaši so. Številni so pri nas že dolga leta in ne vem, ali se ne počutijo, kot da so se takšne stvari že zgodile."