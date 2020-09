Koeman po uspešnem debiju: To bo drugačna Barcelona

"Najpomembneje je, da na srečo ni bilo poškodb. Vsi so igrali 45 minut. Bili so trenutki dobre intenzivnosti. Vedno lahko izboljšaš kakšne stvari, a smo zadovoljni. Za nami sta dva tedna (priprav, op. a.), manjkata nam pa še dva,"je za klubsko televizijo po zmagi nad tretjeligašem iz Tarragone dejal Ronald Koeman.

Španski mediji so podrobno spremljali sestavo njegove prve začetne enajsterice in postavitev nogometašev na igrišču. Lionel Messi, čigar nastop je bil po tem, ko je bil več tednov na robu slovesa od kluba, pod posebnim drobnogledom, je začel obračun s kapetanskim trakom na roki, Koeman pa je ostal zvest svoji najljubši postavitvi 4-2-3-1. To je precejšen odklon od klubskega izročila, na katerega je najbolj vplival njegov rojak Johan Cruyff. Na stadionu klubskega centra, ki nosi Cruyffovo ime, je legendarni branilec kluba tudi začel svoje trenersko popotovanje v novi sredini, a ostal zvest samemu sebi.

'Tej ekipi lahko uspe, ima veziste za igranje na takšen način'

Čeprav je bil v karieri poleg Groningena in PSV Eindhovna tudi član Ajaxa, je Koeman, ki je pod taktirko Cruyffa zabil zmagoviti gol za prvi evropski naslov Barcelone leta 1992, predstavnik drugačnega sloga od tistega, ki ga je v zadnjih desetletjih populariziral katalonski velikan. Morda še najbolj spominja na Luisa Enriqueja, ki je z malce bolj rezerviranim in "protinapadalnim" pristopom v svoji prvi sezoni 2014/15 na Camp Nouu pokoril tako Španijo kot Evropo.

"Lahko bi bilo drugače in malce bolj obrambno od tistega v zadnjih letih, a cilj je kroženje žoge, njeno 'skrivanje' in iskanje prostorov za igro med linijami, za srednjimi vezisti nasprotnikov. Verjamem, da tej ekipi to lahko uspe, saj ima veziste za igranje na takšen način,"je v pogovoru za klubsko televizijo po zmagi, za katero so zadeli Ousmane Dembele, Antoine Griezmannin Philippe Coutinho, oba z enajstih metrov, še povedal Koeman.

"Pomembno je, da nogometaši igrajo, saj to niso običajne priprave. Imamo le štiri tedne, ne šestih. Težko je. Zdaj se želimo v naslednjih dveh tednih telesno pripraviti, odgovoriti pa želimo tudi na dve bolj taktični vprašanji,"je napovedal Koeman, ki se je v Barcelono vrnil po uspešnem vodenju nizozemske reprezentance.

Pedri: Nisem dvomil, da bo za mano drug igralec

Priložnost je od prve minute dobil tudi talentirani krilni napadalec Pedro Gonzalez Lopez - Pedri, ki se je izkazal z domiselno potezo pri vodilnem golu Dembeleja, ko je za svoj hrbet prepustil podajo z boka Sergija Roberta.

"Videl sem veliko golov Barcelone, zahvaljujoč prebojem iz druge linije, ko pa mi je Sergi Roberto podal žogo, nisem dvomil, da bo za mano prišel drug igralec,"je za klubsko televizijo povedal šele 17-letni član B-ekipe. "Moj slog je takšen, da zahtevam žogo. Želel sem se veliko gibati in biti v stiku z žogo. Koeman mi je dejal, da moram poskušati sprejeti žogo za hrbtom vezistov in da naj se gibam."

Trincao pokazal nekaj prvih navdušujočih potez

Mediji so si bili po obračunu v Barceloni enotni, da je veliko pokazal tudi novi portugalski krilni napadalec Francisco Trincao, ki se je v Katalonijo po pretekli sezoni preselil iz Brage. Trincao je z ekipo že lep čas, večino soigralcev pa je spoznal z zamudo, saj so imeli udeleženci zaključnega turnirja Lige prvakov daljše počitnice, ob njihovi vrnitvi v domovino pa so odpotovali na vse konce Evrope za uvodne preizkušnje v novi sezoni Lige narodov. Tudi Trincao je dobil vpoklic portugalske izbrane vrste in odigral dobrih deset minut v izjemni predstavi evropskih prvakov v Lizboni proti Hrvaški (4:1).

"Trener mi je dejal, naj ostanem zvest sebi, in tako sem tudi storil,"je po dvoboju v Barceloni povedal Trincao."Vedno se želim pomeriti z nasprotniki, to je moj slog, in to sem poskušal storiti tudi danes. Zelo sem vesel, da sem lahko prvič zaigral in dosegel prvo zmago. V slačilnici se počutim zelo dobro,"je dodal.

Novo priložnost za dokazovanje bo s soigralci dobil že v naslednjih dneh, ko španske podprvake čaka naslednja pripravljalna preizkušnja s še enim katalonskim rivalom Girono.

Vrhunci tekme Barcelona ‒ Gimnastic Tarragona: