Koeman brani Messija, oglasil se je tudi Laporta: Leo je neprecenljiv

Nekdanji predsednik kluba Bartomeu je za televizijo TV3 dejal, da so "povsem neresnične" navedbe, da za razkritjem tajnih podatkov stoji on, zatrdil pa je, da si Messi takšno plačo po vseh kriterijih zasluži. Oglasil se je tudi Joan Laporta, glavni kandidat za zmago na marčevskih volitvah. "Messi klubu prinese tretjino vseh prihodkov," je za radio RAC1 dejal Laporta. "Včeraj sem mu poslal sporočilo, naj se zaradi takšnih novic ne obremenjuje. Dobivam pa namige, da želi ostati. Osem od desetih prodanih dresov je Messijevih. Ko v Barcini ekipi vidiš njega, te postane strah. Njegovi finančni in čustveni vplivi so za nas neprecenljivi," je dodal Laporta.

"To so stvari, ki ne smejo priti ven. So ljudje, ki nam želijo škodovati," je nadaljeval Koeman. "Če je bil vir kdo iz kluba, potem je to zelo slabo, takšna oseba pa ne more imeti prihodnosti v klubu."

'Takšna oseba ne more imeti prihodnosti v klubu' "Več spoštovanja bi morali izkazati igralcu, ki je španskemu nogometu toliko dal. Moramo poskusiti raziskati, kako je pogodba prišla v medije," je po zmagi nad Athleticom nadaljeval razočarani trener Barcelone, v kateri naj bi že več mesecev ali celo let potekali vroči interni boji za oblast. Ti se bodo vsaj deloma razpletli na prihajajočih klubskih volitvah, ki pa so jih zaradi epidemije covida-19 enkrat že prestavili.

Messi, ki je zablestel z izjemnim prostim strelom, s katerim je v prvem polčasu zadel za vodstvo Barcelone, je na koncu s soigralci proslavljal prigarano zmago nad klubom, proti kateremu je bil v nedavnem finalu španskega superpokala Argentinec tudi izključen. V urah pred tekmo se je vse vrtelo okori odmevne zgodbe časopisa El Mundo , ki je objavil zaupne podatke o Messijevih prihodkih, ki mu jih zagotavlja zadnja podpisana pogodba. Ta se mu sicer izteče že to poletje. Argentinec je sicer še pred meseci z eno nogo že skoraj zapustil Barcelone, ko je želel izkoristiti domnevno klavzulo, ki mu omogoča predčasno prekinitev sodelovanja, a je na koncu popustil in ostal na Camp Nouu.

Argentinski 'faraon' bo skupaj s klubom tožil časopis

El Mundo, ki sta mu tožbo napovedala tako Barcelona kot Messi, je sicer na svoji naslovnici precej bombastično zapisal, da Messi s "faraonsko pogodbo"skrbi za"propadanje" katalonskega velikana.

"Ne razumem, zakaj pravijo, da skrbi za propad Barce. Leta in leta je dokazoval svojo kakovost kot nogometaš. Moramo poudariti vse, kar je storil za ta klub. Pomagal ga je narediti velikega, moramo pa prenehati s temi nesmisli glede njegove pogodbe," si je še zaželel Koeman.

Messi bi po informacijah El Munda sicer v zadnjih štirih sezonah na Camp Nouu zaslužil kar 555.237,619 evra, če bi bile seveda izpolnjene vse klavzule v zloglasni pogodbi, ki mu jo je v podpis ponudil zdaj že bivši predsednik Josep Maria Bartomeu. Ta je Messiju obljubil tudi 115 milijonov evrov bonusa, ko je pristal na zadnje podaljšanje, poleg tega pa še 77 milijonov evrov bonusa za zvestobo, ki bi mu ga nakazali v dveh obrokih.

Tega ne bo enostavno pozabiti

Messi naj bi na leto zaslužil okoli 72 milijonov evrov, če upoštevamo še dodatke (če odigra več kot 60 odstotkov tekem v sezoni), če ekipa napreduje v Ligi prvakov, osvoji državni ali pokalni naslov ter če osvoji posamične nagrade. Messi je sicer marca s soigralci pristal na prvo nižanje plač, ki mu je letos sledilo še eno, zato bo končni znesek mnogo nižji od več kot 555-milijonskega, o katerem se je razpisal El Mundo. Številke so toliko udarnejše tudi zaradi trenutne finančne situacije v klubu, ki se je znašel na robu insolventnosti, zadolženost Kataloncev pa se je zaradi posledic pandemije covida-19 še močno povečala.

"Že dolgo vemo, da je najboljši na svetu, za klub pa je naredil veliko," je Koemana po tekmi še citiral dnevnik MARCA. "Bil je odločilen na tej tekmi in ostaja motiviran. Morate spoštovati vse, kar je storil za Barcelono. Kar je bilo objavljeno, je treba postaviti na stranski tir, a to ni enostavno. Je velik nogometaš, daje nam ustvarjalnost v napadu. Brez Lea se ne moreš boriti za veliko stvari."

Griezmann: Lahko osvojimo pomembne reči

Koeman je sicer nedavno presenetil z zelo iskreno izjavo, da trenutna ekipa Barcelone ni pripravljena za"osvajanje veliko reči". Malce bolj optimističen je bil poleg Nizozemca po nedeljski tekmi francoski zvezdnik Antoine Griezmann, ki je imel morda najboljši mesec po prihodu v Barcelono, včeraj pa ga je zaključil z novim (in tudi odločilnim) golom v mreži nekoč velikih rivalov iz Bilbaa. Griezmann je v Španiji prej seveda igral za najhujšega baskovskega tekmeca bilbajskih "levov", Real Sociedad.

"Ali še sanjamo o naslovu? Do konca je še veliko tekem. Mi se osredotočamo nase in želimo zmagati na tekmah, ki so še ostale," je za televizijo Movistar+ povedal Griezmann. "Athletic je ekipa, ki zelo dobro pritiska pod taktirko novega trenerja (Marcelina Garcie Torala, op. a.). Tudi zaradi vetra smo imeli nekaj več težav. V drugem polčasu smo težko prihajali z žogo iz zadnje vrste, a najpomembnejše so tri točke. Smo ekipa. Vsi smo del te skupine in potrebujemo vse, pa če igrajo ali ne. Tudi zaradi tega sem gol želel proslaviti z rezervisti. Imamo izvrstno ekipo in lahko osvojimo pomembne reči. Kako pomemben je Messi? Uf, to pa je vprašanje ... Uživamo z njim. Je legenda in upajmo, da bomo uživali še dolgo."

Koeman pa je na novinarski konferenci dodal: "Izboljšali smo svojo samozavest, v izvrstnem prvem polčasu bi morali na premor s kakšnim golom več, ne pa s tako tesnim izidom. Dobro smo pritiskali in zelo dobro igrali pozicijsko. Drugi polčas je bil druga zgodba, predvsem v skoku. A odzvali smo se po njihovem golu. Že vemo, da je Athletic zelo nevaren ob predložkih in standardnih situacijah, a v tem primeru smo pokazali, da znamo trpeti. Znali smo braniti rezultat in smo zasluženo zmagali."