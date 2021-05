Koeman pravi, da želi ostati, Simeone ključni tekmi označil za 'območje Suareza'

"Vsaka ekipa naleti na težave med sezono. Trener mora iskati rešitve. Ekipa se je izboljšala, odigrali smo dobra druga polčasa proti Sevilli in Atleticu (ko je Atletico izgubil, op. a.). Dobro smo igrali na zadnjih nekaj tekmah," je še optimistično sklenil Simeone, ki bi lahko v primeru ugodnih rezultatov (Atletico mora izenačiti rezultat Barcelone in upati na poraz Reala) že ta konec tedna proslavljal svoj drugi državni naslov v trenerski karieri.

"Naredili bomo tisto, kar vedno naredimo: poskušali bomo dobiti našo tekmo, to je najpomembneje. Ekipa se mi zdi polna upanja in navdušenja," je nadaljeval Simeone, čigar moštvo je po novem letu močno popustilo in zapravilo ogromno prednost pred velikima rivaloma. Z Janom Oblakom v vratih so v novem letu izgubili tri tekme in še na šestih remizirali, vseeno pa uspeli ohraniti najboljši položaj pred zadnjima krogoma.

"Vstopamo v Suarezovo območje," pred naslednjo ključno tekmo v boju za drugi državni naslov v tem tisočletju, tudi prvega je Atletico osvojil pod njegovo taktirko leta 2014, pravi Simeone. "To je idealen trenutek za igralca, kakršen je on, da poišče in razreši situacije, ki jih ekipa od njega potrebuje. Vajen je teh tekem in ima izkušnje, da mu to uspe," je nadaljeval Simeone.

Koeman o sestanku z Laporto: Veliko ne morem povedati

Barcelona je velik del upov za prvi državni naslov po letu 2019 zapravila ravno z nedavnim domačim remijem proti Atleticu (0:0), kjer je moštvo trenerja Ronalda Koemana spet prikazalo precej bledo predstavo. Skupaj z domačim porazom proti Granadi (1:2) in remijem pri Levanteju (3:3) je za Katalonci precej klavrn zaključek prvenstva, v katerem se je pozornost z neuspešnega lova za naslov že skoraj povsem preusmerila v naslednjo sezono, v kateri še ni jasno, kdo bo glavni trener.

Koeman, ki skupaj z vodstvom tudi ne ve, kaj bo storil kapetan Lionel Messi, ki lahko klub zapusti brez odškodnine, je pred domačim dvobojem s Celto iz Viga dejal, da si želi ostati, potem ko so ga mediji ujeli na sestanku s predsednikom Joanom Laporto v eni od lokalnih restavracij.

"Veliko ne morem povedati. Govorila sva o ekipi, sezoni in zadnjih rezultatih. Dogovorila sva se še za eno srečanje po koncu sezone,"je na sobotni novinarski konferenci dejal Koeman. "Konec sezone je pravi trenutek za pogovore, predvsem za klub. Želim ostati, srečen sem in vidim veliko prostora za izboljšave. To je pot, ki se s to sezono ne konča. Po mojem mnenju je veliko pozitivnih plati. Ne moreš reči, da je bilo pred dvema tednoma vse perfektno, zdaj pa je vse porazno. To ni pošteno. Zadnjo besedo bo imel predsednik, a jaz sem miren."

Razočaran nad ocenami medijev

Koeman je z varovanci uprizoril (skoraj) popoln preobrat v lovu na vodilni Atletico, potem ko je slednji pozimi imel pred Katalonci že kar 13 točk prednosti. Barca je imela v zadnjih tednih kar dvakrat priložnost, da prevzame vodstvo na lestvici, a je ni izkoristila, Koeman pa opozarja, da je ob osvojenem španskem pokalu in precejšnji pomladitvi vseeno opravil velik posel.

"Čutim, da z mano niso ravno najbolje ravnali v zadnjih dveh tednih. Če analizirate sezono, morate analizirati spremembe v ekipi, mlade igralce, to, da smo osvojili pokal, da smo imeli decembra 13 točk (manj, op. a.) in da se še vedno borimo za naslov, četudi so naše možnosti majhne,"je še bojevito povedal Koeman. "To morate analizirati. Če bi poslušal medije v zadnjih nekaj dneh, bi se mi zdelo, da smo opravili res slab posel, a se s tem ne strinjam. Čutim podporo igralcev in ekipa ima pred sabo svetlo prihodnost. Če lahko pripeljemo tiste igralce, ki nam še manjkajo za naslednji korak, potem mislim, da lahko s to ekipo z navdušenjem pričakujemo naslednjo sezono."