Koeman pred superpokalnim turnirjem: Ne bi rekel, da smo proti Sociedadu favoriti

"Gre za močnega nasprotnika, ki zelo visoko pritisne in ima zelo jasno izdelan koncept igre. Na zadnjem obračunu (16. decembra v sklopu La lige, op. a.) so nam v drugem polčasu povzročali veliko težav," je opozoril trener Barcelone.

Če pogledamo trenutni formi, bi se o (ne)vlogi favorita težko strinjali z Ronaldom Koemanom, saj rezultati zadnjega obdobja govorijo močno v prid Barcelone. Ta v koledarskem letu 2021 igra kot prerojena, tudi sicer Katalonci niso izgubili že vse od tekme z Juventusom na Camp Nouu 8. decembra lani. To pa pomeni, da so neporaženi že več kot mesec dni, v tem času pa so v španski La ligi zabeležili kar šest zmag in dva remija. Povsem drugačna zgodba je pri Real Sociedadu, ki je sezono izvrstno začel, nekaj časa celo vodil v La ligi, nato pa je sledil strm padec forme, ki še kar traja ... Na zadnjih šestih tekmah so Baski kar štirikrat izgubili, le enkrat zmagali in enkrat remizirali.

A statistika je lahko varljiva, je očitno prepričan Koeman, ki pravi, da Barca ni v vlogi favorita pred polfinalnim obračunom, ki ga bo gostila Cordoba. "Ne bi rekel, da smo favoriti. To ni odvisno od trenutka. Real Sociedad je še vedno ena najboljših ekip našega prvenstva. To so štirje močni nasprotniki. Nismo favoriti. Ni izrazitega favorita," je pred polfinalnim obračunom povedal Koeman. Barcelona se bo v prvem polfinalu v sredo pomerila z Real Sociedadom, v drugem pa se bo Real Madrid v četrtek udaril z Athletic Bilbaom v Malagi. V kolikor bosta večna rivala Barcelona in Real dobila polfinale, se nam v nedeljo obeta poslastica vseh poslastic, nogometni El clasico. "Treba je počakati. Najprej je treba odigrati polfinale in ga dobiti. Treba bo odigrati zelo dobro, če želimo zmagati,"je neučakane opozoril Koeman. Spomnimo: superpokalni turnir se je v preteklem letu končal z zmago Reala, ki je v finalu ugnal zasedbo Atletica, ta pa je v polfinalu izločila tedaj favorizirani Barcelono.

"Ta lovorika je pomembna, ni najpomembnejša, saj so tu druge, toda smo v polfinalu in naša mentaliteta mora biti dati maksimum. Tekmo bomo začeli z najboljšimi, da se uvrstimo v finale," je jasen Koeman, ki tako napoveduje, da Barca tekmovanja, ki nima take teže, ne bo jemala z levo roko. Najverjetneje tudi z Lionelom Messijem, ki je imel sicer v preteklem tednu nekaj težav z manjšimi poškodbami. "Imel je nekaj težav v preteklih dneh, tako kot nekateri ostali igralci. Toda zdi se, da bo na voljo, tako kot Araujo," je pojasnil nizozemski strateg.