Koeman: Besede predsednika ne pomagajo, Messi se lahko odloči sam

Zadnji krog skupinskega dela letošnje sezone Lige prvakov na Kanalu A in VOYO prinaša obračun za prvo mesto v skupini G med Barcelono in Juventusom. Po tem, ko je prvi medsebojni obračun v Torinu izpustil zaradi okužbe z novim koronavirusom, naj bi se z Messijem spopadel tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. V torek, 8. decembra, se prenos začne ob 20.40, tako kot v sredo, 9. decembra, ko si boste na naših programih lahko ogledali končno odločitev v skupini B, kjer bo Real Madrid na domači tekmi z vodilno Borussio Mönchengladbach poskušal ubežati hitremu slovesu od letošnje evropske sezone.

Ronald Koeman je po bolečem porazu z madridskim Atleticom uspel z varovanci nanizati tri tekme brez prejetega gola in tri zmage, med katerimi je tudi ključna v Ligi prvakov proti kijevskemu Dinamu, proti kateremu je Barca kljub povsem premešani postavi z visoko zmago (4:0) že potrdila napredovanje v osmino finala. Pred zadnjim uspešnim gostovanjem v Budimpešti pri Ferencvarosu (3:0) je španski podprvak zabeležil še visoko zmago nad Osasuno v prvenstvu (4:0), pred pomembnim in vedno neugodnim gostovanjem v Cadizu pa je na videz vsaj malce umirjene klubske strasti razburkal v. d. predsednika Carles Tusquets.

Tusquets, ki bo v tej vlogi po predčasnemu slovesu Josepa Marie Bartomeuado januarskih volitev, je bil gost radiev RAC1in Cadena SER. Za katalonski RAC1 je dejal, da bi bilo iz finančnega vidika "zaželeno", da bi prvi zvezdnik ekipe Lionel Messiv minulem prestopnem roku zapustil Camp Nou, njegove beseda pa so seveda dvignile veliko prahu. Kljub temu, da je svoje besede nato poskušal omiliti tudi ob gostovanju pri Cadena SER, mu to ob črnogledih napovedih glede katalonskih financ ni uspelo.

Po poročanju ESPNje z omenjenimi izjavami presenetil ostale člane ekipe upravljavcev, ki so prevzeli vodenje kluba po odstopu Bartomeua in vseh njegovih najbližjih sodelavcev. Menili naj bi celo, da Tusquets "preveč govori", odkar je oktobra postal prvi mož začasne vladajoče garniture na stadionu Camp Nou. Navdušen ni bil niti Koeman, ki je z mediji spregovoril pred gostovanjem v Andaluziji.

Koeman: Če je kdo, ki se lahko sam odloči o lastni prihodnosti, je to Leo

"Poznamo Leovo situacijo,"je o Messiju, ki se mu pogodba izteče junija 2021, januarja pa se že lahko dogovori z morebitnim novim delodajalcem, povedal Koeman."A če je kdo, ki se lahko sam odloči o lastni prihodnosti, je to Leo. Komentarji od zunaj me ne zanimajo. Toda komentarji znotraj kluba ne pomagajo pri ohranjanju osredotočenosti, ki jo potrebujemo za zmagovanje na tekmah. Ne moremo nadzirati, kaj govorijo ostali. A s tistim, kar se dogaja znotraj kluba, je drugače. Morda je bilo to osebno mnenje (Tusquetsa, op. a.), jaz pa spoštujem vsa mnenja, a Leu je ostalo še eno leto pri Barci. Odločil se bo, kje leži njegova prihodnost. Upajmo, da bo to tukaj, a odločil se bo on."

Messijeva prihodnost v Kataloniji je bila ena najbolj udarnih zgodb tega leta, potem ko je Barcelona z visokih 2:8 izgubila četrtfinalni obračun minule sezone Lige prvakov s kasnejšim prvakom Bayernom. Bartomeu je odstavil trenerja Quiqueja Setienain vodenje članskega moštva je prevzel Koeman, ki je sprejel nekaj odmevnih odločitev, s katerimi naj bi še dodatno vznemiril Messija, med njimi je bila tudi prodaja urugvajskega napadalca Luisa Suareza madridskemu Atleticu. Messija so sprva najresneje povezovali s prestopom k Manchester Cityju, ki ga vodi nekdanji trener Barcelone Josep Guardiola, v pisarnah sinje modrih pa seveda sedijo še številni drugi vidni posamezniki najtrofejnejšega obdobja kluba s Camp Noua.

A po zadnji tekmi v Ligi prvakov so besede brazilskega napadalca Neymarja Jr., ki je dejal, da si močno želi v prihodnji sezoni spet zaigrati z Messijem, preusmerile pozornost na francoskega prvaka Paris Saint-Germain. Tusquets je v svojih zadnjih javnih nastopih tudi dejal, da si Neymarja Jr. Barcelona brez prodajanja igralcev ne more privoščiti, da pa je tako kakovosten nogometaš seveda vedno dobrodošel v Kataloniji, ki jo je tako kontroverzno zapustil leta 2017.

Naklonjen tudi prihodu Neymarja

"Neymar? Mislim, da si mora klub vedno želeti, da so najboljši igralci tukaj,"je o Brazilcu v petek dejal Koeman."Nerad govorim o posameznikih, a kot klub, igralec, trener in kot navijač, si želiš najboljše igralce."

Messi je izpustil zadnji tekmi v Ligi prvakov, je pa zaigral proti Osasuni, ko je ob zadnjem golu za končnih 4:0 tudi posvetil svoj zadetek preminulemu rojaku Diegu Maradoni. Blizu povratku naj bi bil tudi francoski branilec Samuel Umtiti, v kader pa naj bi se že za tokratno gostovanje vrnil še en branilec Ronald Araujo. Koeman je varovancem na srce položil, da naporno leto 2020 zaključijo z zmagami na vseh preostalih ligaških obračunih, potem ko pri Barci tako slabega začetka prvenstva ne pomnijo od leta 1991.

"Ne moremo si privoščiti, da zapravimo še kakšno točko. Od zdaj pa do konca leta moramo zmagati na vseh naših tekmah,"je še povedal Koeman. Barcelona je trenutno na sedmem mestu (14 točk), njen sobotni tekmec Cadiz ima točko več (15) in je šesti, a je odigral tudi dve tekmi več.