Koeman prišel na sestanek z Laporto in odšel po 30 minutah

'Napočil je čas za sprejemanje odločitev' Koeman je v klubske pisarne prišel z agentom Robom Jansenom , nekateri mediji so poročali celo o prihodu odvetnikov. Interese kluba so zastopali predsednik Laporta, podpredsednik Rafael Yuste in športni direktor Mateu Alemany . Mundo Deportivo dodaja, da je Koemana in Jansena do izhodnih vrat pospremil Yuste, vse skupaj pa se je končalo s stiskom rok.

Koeman in Laporta sta se po poročanju katalonskega športnega dnevnika na skupnem kosilu že pred zadnjo tekmo prvenstva, ki se je za Barcelono končala z osvojitvijo končnega tretjega mesta, dogovorila za sestanek. Zdaj je "napočil čas za sprejemanje odločitev", dodaja Mundo Deportivo. Katalonski časnik dodaja, da Koeman od Laporte pričakuje izkaz zaupanja v njegovo nadaljnje delo na mestu trenerja članskega moštva, s katerim je legendarni branilec Barce v minuli sezoni osvojil španski pokal, a z nastopi v Ligi prvakov končal že na prvi stopnički, potem ko je Barco v osmini finala izločil lanskoletni finalist in letošnji polfinalist Paris Saint-Germain.

Laporta je ob zaključku sezone udaril z nekaj precej ostrimi izjavami na račun predstav moštva v državnem prvenstvu in v Ligi prvakov, kar so mnogi razumeli kot nezaupnico. Barcelono so nazadnje povezovali z nemškim trenerjem Hansom-Dieterjem Flickom, ki so ga v torek pričakovano potrdili za bodočega selektorja nemške članske reprezentance. Nekateri katalonski in španski mediji so celo poročali, da je Laporta s Koemanom pripravljen sodelovati zgolj v primeru, da mu v klub ne uspe pripeljati katerega od trenerjev na svojem ožjem seznamu.