Koeman: Pritožbe Reala? Rekel sem že, da nihče ne ve, kaj je roka

Koeman je dobil tudi vprašanje o Superligi in možnosti, da bi Evropska nogometna zveza (Uefa) Barcelono izključila iz evropskih tekmovanj. "O tej temi ne morem govoriti, ker pri vsem tem okoli Superlige nisem sodeloval. To je vprašanje za Uefo. Ne vem, ali nas lahko izključijo ali ne. Danes pa me to niti ne zanima," je bil kratek Koeman.

Ronaldu Koemanu so kritiki v sezoni 2020/21 pogosto očitali (pre)pogosto govorjenje o sodnikih, a celo kritični španski mediji so mu tokrat morali priznati, da se ni motil, medtem ko na Iberskem polotoku še vedno premlevajo nedeljski remi med Real Madridom in Sevillo, ki so ga močno zaznamovali delivci pravice oziroma sistem VAR (2:2).

Na vprašanje, ali razume pritožbe Reala, v katerem menijo, da od sodnikov niso deležni enakopravne obravnave, in ali razume besede trenerskega kolega Zinedina Zidanapo koncu nedeljske tekme v Madridu, je bil Koeman kratek. Sam je namreč ravnokar odslužil dve tekmi kazni zaradi besednega obračuna s četrtim sodnikom med aprilskim dvobojem z Granado, ko je bil izključen zaradi na videz precej nedolžne izjave ("Kakšen lik!").

"Če kdo ne sme govoriti o sodnikih, sem to jaz. Nekega dne sem že povedal, kaj si mislim, to mnenje pa se ni spremenilo,"je začel Koeman."Če Madrid meni, da je bil oškodovan, je to njegova težava. Edina stvar, ki je kot trener v tistem trenutku ne veš, je, ali je roka ali roke ni. Menim, da se dvomi porajajo celo med sodniki. Igralci in trenerji pa ne vedo, kdaj roka je. In to se dogaja v vseh državah, ne le tukaj."

'Razlika je ena enajstmetrovka'

Koeman se je nato podrobneje lotil zadnje tekme, domačega remija z vodilnim Atletico Madridom (0:0), ki je z Janom Oblakomv vratih ubranil vrh lestvice tudi po zaslugi nedeljskega remija mestnih sosedov. Koeman sicer meni, da bitke za naslov še zdaleč ni konec, čeprav ima Barca od štirih klubov, ki še imajo možnosti za končno slavje, drugo najslabše izhodišče.

"La Liga je zelo izenačena. Težko nam je, razlogov pa je več. Dobro želimo zaključiti, veliko tekem je, tudi pritisk ... Poskusili bomo narediti največ, kar lahko. Vse pestijo težave. Treba je preživeti vse to in analizirati tekme. Smo blizu konca in treba je iztisniti še zadnji atom moči. Ali nam je naslov že ušel? Ne, ker je po dveh remijih v prejšnjem krogu situacija nespremenjena. Zdaj imamo tekmo manj do konca in Atletico je dve točki spredaj. A ni treba razmišljati o ostalih. Najprej moramo razmišljati o nas samih,"je nadaljeval Koeman.

"Tekma (z Atleticom, op. a.) je imela dva različna dela. Nismo začeli dobro. Imeli smo težave pri pritiskanju nanje in oni so si ustvarjali nevarne situacije. V drugem polčasu smo bili boljši in prišli do svojih priložnosti. To je bila izenačena tekma proti zelo močni ekipi, če pa obe ekipi analiziramo, potem je Atleticova izkušenejša od naše. Menim, da je treba analizirati in razmisliti. Igrali smo z dvema 18-letnima vezistoma (Pedri in Ilaix Moriba, op. a.) in dvema 20-letnima branilcema (Ronald Araujo in Oscar Mingueza, op. a.). Moramo vedeti, kje smo začeli, kakšne spremembe smo naredili. Osvojili smo en naslov, za drugega se še borimo ... Treba se je izboljšati, a menim, da ne morem biti boljši trener, ko pa je razlika ena enajstmetrovka. Tekem je veliko, davek pa je opazen. Igrati na svojem igrišču brez navijačev pa je še težje, saj nimaš pomoči svojih navijačev. Zato smo doma izgubljali točke. Možno je, da smo jih zato tudi več osvajali na gostovanjih. Toda da ‒ ekipe so na meji zmogljivosti. Zame so najpomembnejše osebe, s katerimi delam iz dneva v dan. In ljudje, s katerimi sem od prvega dne, cenijo moje delo. Ne morem dobiti bitke z mediji, niti z ljudmi. Menim, da so ljudje cenili to, kar počnemo, in da to cenijo še vedno."

Na klopi se vidi tudi v sezoni 2021/22

Da bo mera v že tako zgodovinsko dramatični sezoni polna, lahko Barcelona na obračunu z Levantejem prevzame vodstvo na lestvici in tako še dodatno (vsaj psihološko) pritisne na madridska rivala. Koeman je priznal, da je gledal le 20 minut tekme med Realom in Sevillo, nato pa zaradi živčnosti prestavil na obračun Juventusa in AC Milana v italijanski Serie A ("Ko gledam tekme rivalov, postanem živčen, raje sem miren."), in zatrdil, da mu je predsednik Joan Laporta "od prvega dne" izkazoval podporo, medtem ko je njegova prihodnost na klopi Barce še povsem nejasna in verjetno povezana tudi z razpletom ligaške sezone.

"Če zmagaš, pritisneš na ostale. Jutri (v torek, op. a.) lahko prevzamemo vodstvo, a to bo težka tekma. Vseeno je. Vse je odvisno od rezultata,"je še povedal Koeman. "Moja prihodnost? Rad bi vam odgovoril po koncu zadnje tekme. Predsednik mi je od prvega dne izkazoval svoje zaupanje, če pa lahko kdo kaj pove, je to predsednik. Glede prihodnosti se ne vznemirjam. Podpisal sem za dve leti in v prihodnjem letu se še vidim na položaju. Če ni tako, mi bo predsednik to povedal. Dogovorila sva se za pogovor po koncu sezone. Zdaj bomo še počakali ta dva tedna. Govorjenje o prihodnosti in postavljanje dela pod vprašaj? Ne verjamem, da je tako samo v mojem primeru. Tudi pri drugih trenerjih je tako. Morda je v Španiji to v navadi. Jaz kot tujec tega ne morem spremeniti. To so reči medijev. Spoštujem mnenje ljudi in ga ne želim spreminjati. Rad pa bi vedel, kaj si o meni mislijo tisti, ki so mi blizu in s katerimi bomo v naslednjih dveh tednih analizirali svoje delo. Menim, da je to še najboljše. Sporočilo navijačem? Še naprej verjamemo v naslov. Bomo videli, kakšen bo rezultat jutri zvečer. Ni v naših rokah. Moramo dobiti svoje tekme, da rivalom ne bi olajšali zadev."